Fred Perry X Nicholas Daley FW2020

Fred Perry lance sa dernière collaboration avec Nicholas Daley. Pour la collection Automne/Hiver 2020, le designer anglais s’est inspiré de l’héritage musical de la marque et plus précisément du mélange de reggae et de punk.

Le point de départ de la collaboration a été les archives de Fred Perry. Daley ayant ensuite développé des tissus inspirés des mouvements subculturels de la fin 70, du début 80 et d’aujourd’hui. Les pièces classiques de Fred Perry retravaillent la collection, avec introduction d’inserts en éponge dans la chemise à agrafes et le sweatshirt écossais.

Ailleurs, les gros pulls à col en V habillent de couleurs marron et orange & inspirent rétro. Le mélange de tricot à texture piquée avec des panneaux de jersey et de tartan jacquard fabriquent les survêtements.

Dans sa collaboration, La marque propose des accessoires, dont un sac à dos et un foulard à carreaux tricotés. Fred Perry et Nicholas Daley adaptent par ailleurs les bottes de singe classiques du cordonnier George Cox.

Nicholas Daley et Fred Perry ont également annoncé une subvention pour les musiciens en herbe.

En plus de la collection Automne/Hiver 2020, le designer londonien et Fred Perry annoncent une subvention pour musiciens en herbe. Les bénéficiaires de cette bourse recevront une masterclass de deux jours d’enregistrement au studio Metropolis de Londres. Un jury spécialement constitué pour l’occasion jugera les bourses. Elle comprend les musiciens Obongjayar et Nabihah Iqbal, les DJ Zakia Sewell et Don Letts et Seb Wheeler de Mixmag.

En annonçant le projet, M. Daley déclare : “La musique est la force unificatrice entre nos marques et joue un rôle clé dans chaque collection de collaboration. C’est pourquoi, à une époque où l’industrie de la musique est très menacée, nous avons décidé de nous rassembler et d’offrir la bourse de la musique pour soutenir la prochaine génération de musiciens ici au Royaume-Uni“.

La collection Nicholas Daley x Fred Perry Automne/Hiver 2020 dispo sur la boutique en ligne de Fred Perry.