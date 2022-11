Fresh « l’entrevue » : les 3 points à retenir !

À l’occasion de la sortie de son premier album « À l’abri », nous avons rencontré le rappeur Fresh pour discuter de sa carrière, de l’artiste qu’il est devenu aujourd’hui et de son projet sortit ce vendredi. L’interview est disponible en entier sur YouTube :

La reconnaissance

« Pour moi c’est important. Maintenant, ça, c’est un comportement qui m’est propre dans le sens où ça fait partie de mon éducation. Je n’ai pas été élevé de manière à me dire : débrouilles toi, je me suis fait tout seul. Et quand tu fais un album, la première chose que tu te dis c’est que t’as envie d’être le plus sincère possible. Dans un album c’est là que tu te prends le plus la tête pour écrire tes morceaux. Là dedans tout ce qui se passe dans ma tête, après avoir gagné cette émission (Nouvelle École) et la tournée que j’ai fait pendant l’été, j’ai envie de dire merci aux gens. En fait les gens, ils ont l’impression que merci c’est un mot simple. Mais c’est un mot de ouf en fait, c’est important de dire merci. »

Inspirations

« Un film que je regarde une fois par mois, souvent c’est « À la recherche du bonheur » de Will Smith avec son fils. Ce film pour moi, rien à voir, le contexte est différent. Mais le sentiment que ce film m’inspire, c’est l’histoire de ma vie pour moi. Tu vois que t’as une situation stable et d’un coup tu peux aller tout en bas et tu vas tellement bas que tu sais pas comment tu vas remonter. Mais t’y crois tellement qu’au final, il t’arrive un truc de fou. Il a dormi dans les toilettes avec son fils, il dormait par terre le mec. Et c’est un film qui m’inspire de ouf. C’est une leçon de motivation de fou malade.

Une personne qui m’inspire chaque jour maintenant je pourrais te dire les personnes dont je suis « fan ». Mais c’est pas pareil. Une personne qui m’inspire je te dirais tout simplement ma daronne. Tout simplement parce que quand je te parle d’un film comme « À la recherche du bonheur », là où il a une situation stable, tu descends, tu remontes ça je l’ai vécu à travers ma daronne. Et je me dis, la personne la plus forte dans ces moments-là c’est elle. Parce que nous on est là en train de se plaindre, on est entre nous on est jeunes, on est des garçons. Tout le fardeau c’est elle qui le porte. À l’heure d’aujourd’hui, la personne déterminée que je suis, je le dois à ma daronne.

© Greg Kimbembe

Un featuring de rêve

Sans hésiter je te dirai Drake. Parce que c’est de la folie ce que ce mec-là propose. La gestion de sa carrière c’est quelque chose qui me parle de ouf ce côté entrepreneuriat. Comme il est avec Nike et même sa musique, ses clips ils sont fort travaillés. Je pense à un clip comme « God’s Plan » ou bien « Life is good », avec Future c’est des clips où tu te manges une gifle. C’est des clips qui te mettent des frissons. Drake je pense qu’il est dans une démarche positive, dans tout ce qu’il fait à travers son image. Et moi, s’il y a bien un truc que je peux faire, je touche du bois, si je deviens une grande star qui s’installe dans le futur. Si je peux donner du plaisir aux gens, rendre des gens heureux ça me ferait kiffer.

L’interview est disponible en entier juste ici :