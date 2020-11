Genesix sort “Devil went down to L.A.”

Genesix combat le diable avec le titre “Devil went down to L.A.”

L’artiste Genesix, basé à Los Angeles, parle de combattre le diable lui-même et d’essayer de lui proposer un marché, ce qu’il ne peut pas accepter. Le single est en fait la version hip-hop du classique “The devil went down to Georgia” car ils ont tous deux le même concept mais avec des approches différentes allant de refrains mélodiques à des chants spatiaux et des punchlines

interview

Bonjour peux tu te présenter ?

Bonjour, je suis le seul et unique Genesix



Quelle est cette fascination pour le diable ? ton combat que tu as contre lui ?

C’est juste le message de la chanson et comment elle dépeint les gens qui veulent profiter de vous. Quand vous faite une mauvaise affaire ou vous escroquez, je vois ces gens comme des démons et du mal

Ton style dénote avec les rappeurs de L.A., quel est ton style ? tu es plutôt Clout ?

Définitivement mélodique, mais je ne pourrais pas étiqueter un style en particulier sur ma musique. Parce que je fais quelque chose de différent sur chaque chanson et que ça reste intéressant, je ne peux pas vraiment le dire, mais peut-être expérimental



Ta vision du hip hop actuel

Je pense que c’est étonnant depuis que l’ère SoundCloud du hip hop a commencé et nous a fait connaître beaucoup de grands artistes dans le domaine aujourd’hui et ils sont même des artistes inspirés par cette époque et ils font des hits aujourd’hui

Le mot de la fin ?

il s’adresse à ceux qui font de la musique et qui débutent : grandissez, adaptez-vous et changez. il vous aidera dans vos soins. ne restez pas le même