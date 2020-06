GOGETA : la première Mixtape de SNG & VICCI

Les deux rappeurs, amis depuis de longues années, sortent leur premier projet musical intitulé Gogeta.

Bien que très jeunes, Ahmed (SNG) et Amine (VICCI) ont déjà une longue carrière dans le rap qu’ils ont vécue simultanément avec leur relation amicale. Cette branche de la musique leur a permis jusqu’alors de pouvoir s’exprimer librement sur leur vécu et sur les sentiments de rage qui les animent par moments.

Le projet GOGETA vient donc matérialiser cette amitié et surtout un travail de longue haleine. Il se positionne comme un savant mélange de rap français et US qui constituent les influences de ces deux jeunes rappeurs.

Avec à peine 20 ans sonnés, les deux jeunes amis vont pouvoir sortir des plateformes de streaming, et offrir au public amateur de rap leur première mixtap. Produite en grande partie par le non moins célèbre Drama State. Ce dernier a produit des artistes comme Aya Nakamura ou encore Koba La D pour ne citer que ceux-ci. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont également associé un autre producteur à ce projet qui n’est personne d’autre que Le Marquis.

Leur premier single « Vaisseau Mère », dont la sortie a été faite le 19 Juin 2020 & disponible sur la tv d’Hypesoul. La mixtape va déjà permettre de jauger le terrain et de se faire une idée de l’accueil que le public rap va réserver à GOGETA. Un projet musical qui contient pas moins de 15 pistes.

Finalement les deux originaires de Compiègne sont enthousiastes à l’idée du succès qui se profile, après des années de prestations « l’ombre ». Même s’ils entrevoient le bout du tunnel, ils continuent à travailler d’arrache-pied sans relâcher la pression. La sortie de leur projet GOGETA marque véritablement les esprits pour SNG & Vicci.

Tracklist de GOGETA





