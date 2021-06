Rendez-vous au “Paradis” avec Hauksy

La France n’est pas en manque de talents dans la musique. Aujourd’hui nous vous présentons Hauksy et sa vibe à l’anglaise qui risque de toucher de plein fouet l’hexagone.

Who is Hauksy ?

Hauksy est un jeune rappeur de 25 ans. HK comme on l’appelle à Neuilly-sur-Marne où il a grandi, est un artiste influencé par des sonorités de différents horizons, de Niro à Mac Tyer en passant par S.pri Noir pour la France et bien d’autres artistes outre-Atlantique. Il est aussi massivement influencé par le rap londonien avec entre autres NSG, M Huncho ou encore Stormzy. Une pluralité qu’on retrouve dans son travail artistique.

Hauksy a sorti ID, son deuxième EP le 13 Juin 2021, après des années de travail dans un home-studio monté avec son équipe « LA RIDE » et son compositeur V330, présent sur près de la moitié du projet.

Un premier projet enthousiasmant

ID se veut être la carte de visite de Hauksy. Entre rap cru et flow chanté, l’artiste dévoile une polyvalence intéressante et se livre sur ses peines et ses joies. Placé sous le sigle de la guitare, ce projet ne tombe pas dans la monotonie en proposant des textes respirant le réel. Accompagné de son avion, Hauksy nous fait ainsi voyager à travers ses morceaux en parlant autant d’amour que des déboires de la rue.

Sans plus attendre, penchez vous sur “Paradis“, un des morceaux marquants de ID.