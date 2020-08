Havaianas x New Era : la collaboration de l’été

Havaianas & New Era collaborent ensemble pour une gamme inspiration summer

Le point commun entre Havaianas et New Era ? Ces deux marques sont universelles et portées par tout le monde!

Quoi de mieux qu’une collaboration qui sent l’été, sur une gamme très cute, allant de la casquette, au bob, jusqu’aux fameuses tongs.

De plus, New Era célèbre ses 100 ans, et pour marquer le coup, les deux marques ont choisi de fusionner le temps d’une collection summer.

New Era, très connue pour ses casquettes NY, Yankees, restant indémodables, un classique même. Havaianas, dont la réputation des tongs brésiliennes n’est plus à faire, tant elle est la référence à porter aux pieds en été!

On retrouve donc le point commun des deux marques offrant des produits branchés urbain, avec un style haut en couleurs.

On y retrouve les couleurs chaudes et éclatantes du Brésil, mais également les basiques sobres des casquettes New Era à savoir le bleu marine, le kaki, par exemple.

Avoir un style urbain en allant à la plage est donc désormais possible avec style !

La collection est d’ores et déjà disponible sur le site Havaianas.

Sarah Z.