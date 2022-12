La série de film « Step Up » vous dit forcément quelque chose… S’ils sont mondialement reconnus, ils font peau neuve avec « Step-Up High Water » ; une websérie, crée par Holly Sorensen. Après 2 saisons diffusées sur YouTube ; une troisième saison a été annoncé par Liongate+ . L’occasion de voir des artistes comme Ne-yo ou encore Christina Milian de s’exprimer un peu plus sur la piste de danse…

Comment jugez-vous l’évolution de la franchise “Step Up” et à quoi doit-on s’attendre cette saison ?

Holly Sorensen : Step Up a pas mal changé, les acteurs ont pu plus s’exprimer, la production nous a donné le champ libre pour cette saison, tout en gardant notre ligne de conduite. Le but était de rendre la saison la plus qualitative possible. En effet, on nous a aussi donné plus d’argent pour produire. Step Up a toujours été spectaculaire, mais cette troisième saison c’est un « show » plus grand, comparé aux deux premières qui étaient plus ou moins indépendantes.

Quels éléments retrouvera-t-on de ce spectacle dans cette nouvelle saison ?

Christina : Cette saison 3 a gardé l’âme des films qu’on connait tous et a rajouté de nouveaux éléments. Elle s’intéresse aux communautés LGBTQ, aux personnes handicapées… Par ailleurs, on entre dans un show marqué par toutes ces cultures, et surtout avec de nouveaux personnages inaugurées. Puis, ce qui est intéressant et que chaque personne se connectent entre elles, malgré qu’elles aient leurs propres parcours, et ce, grâce à leurs passions pour l’art. Par ailleurs, cette « carte blanche » dont on parlait est vraiment le moyen de tout donner et de permettre aux spectateurs de vraiment rentrer dans les rêves de ces artistes talentueux.

Holly Sorensen & Christina Milian

Pouvez vous racontez l’expérience Step Up selon vos deux perspectives, (actrice et productrice); surtout, comment fonctionne votre relation sur le lieu de tournage.

Holly : C’est intéressant, parce qu’on joue tout les deux les deux rôles ; Christian est aussi producteur (t’écris des scripts non ? *rires) et chacun joue plus qu’un rôle dans le casting. Il y’a une sorte de respect mutuel entre nous tous. On parle tous le même langage « cinéma » ; l’acteur n’est pas qu’un acteur

Qu’est-ce qui vous a incité à passer d’une série de films à un enchainement de séries TV ?

Holly Sorensen : J’attendais cet événement et je savais que ce serait un nouveau défi a accomplir. Les films de danse ou de sport sont des « genres ». C’est toujours un personnage au bas de l’échelle qui finit par triompher. En effet, pour une série TV, il faut plutôt raconter une histoire en déconstruisant tout, et c’est ça qui me plait. Pour moi, il fallait rendre Step Up honnête et surtout local.

Quand on a su qu’on tournait à Atlanta on était excité de travailler. En effet, c’est une ville qui a une histoire, notamment au niveau de la danse. Aux États-Unis il n’y a que 6 endroits qui ont une culture « artistique » et Atlanta en fait partie. On s’est entouré du meilleur chorégraphe de la ville, et d’un superviseur en musique ingénieux. Énormément de personnes de notre casting proviennent de cette région. Je me suis beaucoup reposé sur le chorégraphe et les gens de la ville d’Atlanta. Cette saison est une lettre d’amour ouverte à Atlanta.

Christina vous menez une vie d’artiste au cinéma, mais aussi dans la musique. Qu’est ce qui vous a motivé à intégrer la série Step-up ?

Christina : J’ai toujours été fan de Step Up. J’ai rêvé d’être une de ces performeuses qui chantent et dansent en même temps. Mon personnage (Collette) est tellement multi-facette. Son développement m’a tout de suite excitée, je voulais l’incarner de l’épisode 1 à 10. Puis, avec Ne-yo sur le tournage, j’étais encore plus ravie (rires). On a beaucoup travaillé ensemble et le voir jouer devant les caméras a été impressionnant. Ça a été un super défi pour moi.

Christina, quel animal vous décrirez le mieux dans cette nouvelle saison et pourquoi ?

Je suis à 100% un puma (rires*) ou une panthère… en tout cas quelque chose de félin. Puis mon personnage Collette est quelqu’un de très discret en rapport à ses secrets. Par contre elle a un côté un peu sauvage voire féroce …

Holly : C’est une panthère qui aime ses enfants et pourraient tuer pour eux, comme son personnage elle n’a pas peur.

Un mot de fin?

“Bonjour Hypesoul” C’est Christina, je vous envoie beaucoup d’amour. Oui salut l’équipe d’Hypesoul ici Holly Sorensen, allez tous mater la saison trois de Step Up, c’est un régal !