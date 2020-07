Hommage à une figure paternelle : PNL, Guizmo

Rendre hommage à des parents de manière habile n’a jamais été chose facile, certains l’ont pourtant fait avec briot. On peut alors penser au titre Papa de La Fouine ou encore à Si Loin De Toi de Pit Baccardi. Ce qui peut rendre un hommage encore plus vibrant, c’est la manière avec laquelle on le réalise. PNL et Guizmo en savent quelque chose…

Deux frères, un père

Dans leur dernier album paru en 2019, Ademo et N.O.S signent Zoulou Tchaing. Le premier couplet nous laisse penser à un morceau mélancolique, étant donné la rareté de références à la figure paternelle. On y distingue un élan de subtilité, là ou beaucoup concentrent l’intégralité du morceau à un hommage. Mais le doute va se dissiper, avec le couplet poignant d’Ademo… PNL

Un deuxième couplet mémorable

Mélancolie, nostalgie et amour sont les mots qui régissent les écrits d’Ademo qui se dévoile. Il s’adresse directement à son père et ne se dispense pas d’émotions pour un vibrant hommage. L’artiste fait également référence au statut de voyou qu’assumait son père. René Andrieu, figure du banditisme français. Entre braquages et autres délits, le père de Tarik et Nabil a même été la cible d’une tentative d’assassinat. Cette dernière aurait été orchestrée par Serge Dassault, ancien maire de Corbeil-Essonnes. « Toi t’avais l’tarpé, tu nous disais Papa revient d’ici peu »

René Andrieu, accompagné de Serge Dassault

Guizmo, entre le blanc et le noir du cœur

Le 10 Juillet 2020, Guizmo publie le morceau Si tu m’entends accompagné d’un clip. C’est la première fois que l’artiste se confie aussi longuement sur son père, sur un sample de chanson française chargé d’émotion.

Un bandit qui ferait tout pour les siens

Tout comme pour PNL, le père de Guizmo était une figure du banditisme. Un homme mystérieux, peu décrit par l’artiste, mais aimant malgré tout. L’Hommage Si tu m’entends est empreint de pudeur et d’élégance. Guizmo a réussi à faire une croix sur sa fierté, pour ne garder presque que les bons cotés de sa figure paternelle. « Et je t’en veux même plus parce que tu t’es sauvé, tu me manques c’est tout. »

Guizmo, pendant une séance photo à l’occasion de la sortie de son projet

Des artistes plus que jamais transmetteurs de mélancolie

Pour conclure, PNL et Guizmo ont su rendre des hommages aussi vibrants que qualitatifs, tout en faisant preuve de pudeur. Il n’est pas facile de signer de tels morceaux tout en ayant de la retenue, et le résultat est brillant. Des textes pour honorer des figures paternelles atypiques, avec le blanc et le noir du cœur.

Youcef B