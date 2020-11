IamUlysse nous fait découvrir son univers avec “The Same”

IamUlysse présente son EP “The Same”

IamUlysse est un beatmaker, compositeur et interprète. Il commence en tant que beatmaker, et ensuite rapidement il décide lui même poser sur ces derniers. 4 morceaux sorties sur les plateformes dont The Same.

Il revient pour sortir des sons de façon régulière, avec son style et ses influences.

Très influencé par Kanye West (producteur – rappeur et carrément artiste de génie selon lui).

Ces sonorités sur lequel il communique s’influence de la Retro Wave, avec une touche urbaine et Trap. Un mix entre de l’anglais et du français. IamUlysse aime poser dans les deux langues.

Cela fait maintenant 10 ans qu’il a commencé la musique, mais environ 3, 4 ans que les choses sont devenu plus sérieux en sortant : EP avec clips, direction artistique etc…