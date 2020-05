INFORMEL, l’audace au quotidien

INFORMEL, un savoir-faire unique

L’ADN de la jeune marque française INFORMEL, présentée en show-room depuis quelques semaines, séduit déjà une cible exigeante ! Les finitions et la sélection des matières des vêtements INFORMEL évoquent immédiatement l’univers de la couture française. Ces savoir-faire d’exception que l’on retrouve sur une sélection de pièces confortables vous accompagnent dans vos activités du quotidien.

INFORMEL est fière d’être une marque 100% Made in France et déjà portée par des artistes importants de la scène musicale hexagonale comme Soprano, Maska, Théo Juive ou encore Beeby.

La collection sera disponible dés le début de l’été en vente privée dans une boutique du Marais à Paris. De nombreuses nouvelles pièces seront à découvrir en exclusivité et à commander en pré-vente exclusive !

Une marque alliant audace et qualité

INFORMEL, créée en 2019 par Emma Royer, naît avec la volonté de proposer un luxe différent et dépoussiéré. Un mélange d’influences, revendiquant un esprit positif mêlé à l’exigence de la qualité.

Le savoir-faire et le sourcing de qualité, digne des plus grandes maisons de luxe, s’associent à des inspirations urbaines et artistiques. La jeune marque s’adresse aux hommes désireux de prendre des risques et saura souligner leur singularité.

Pour être rester au courant de toutes les nouveautés de la marque, rendez-vous sur le site internet et Instagram.