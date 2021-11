Interview podcast de Mala : Trois points clés à retenir.

Mala est une légende du rap français. Nous avons eu l’occasion de le rencontrer afin de revenir sur sa carrière et son actualité. De ses débuts avec le beat2boul, son classique Himalaya, l’arrivée de l’autotune dans le rap français jusqu’à son nouveau projet commun avec Bridjah, beaucoup de sujets ont été abordés

Trois points clés à retenir de l’interview podcast de Mala :

1 – Il a lancé l’autotune en France avec son album Himalaya. Beaucoup pensent que 0.9 de Booba a été le premier album enregistré avec de l’autotune. Peu de gens savent que le projet de Mala a été réalisé avant celui de Booba. Mala a même conseillé à ce dernier de mettre de l’autotune sur son album.

2 – Il a fait ses premiers pas en tant qu’acteur dans la série Le Carré aux millions de vues sur Youtube alors qu’il était bien loin du cinéma et du doublage, a pu performer dans un domaine qui est désormais le sien. Il ouvre également la porte aux projets de doublages, de voix off et d’acting. Cependant, les projets devront être qualitatifs.

3 – Il va sortir un album en commun avec l’artiste Bridjah. L’idée est née d’une collaboration entre les deux rappeurs. Le naturel a primé, et l’alchimie a donné l’idée du projet. Jahraa Moon, manager associé de Mala, est en partie l’instigateur de ce projet en commun. L’album devrait sortir d’ici quelques temps…

L’interview se trouve sur toutes les plateformes de streaming.

Nouvel épisode : Un moment avec Mala

Interview : Youcef Benouada