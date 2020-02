J Hus de retour avec “Big Conspiracy”

Second album du britannique & pionnier de l’afro-fusion!

J Hus sort un second album “Big Conspiracy” pour régaler ses fans dès 2020! “Big Conspiracy” est un mélange subtil de dancehall, d’afrobeat, de rap et de R&B, qui explore les pensées et les sentiments les plus personnels du jeune rappeur Londonien. En mettant plus que jamais l’accent sur les textes, cet album reflète la vision particulière de l’artiste sur le monde actuel. Les deux premiers singles de l’album, “Must Be” (Top 5 UK) et le titre “No Denying“

J Hus a su aussi s’entourer d’excellents artistes comme Burna Boy et Koffee pour enrichir son album de titres phares comme Play Play et Repeat.