Le rappeur Jehry Robinson sort son album 20/Twenty sur le label Strange Music

Jehry Robinson offre un mélange audacieux sur son premier album Strange Music, 20/Twenty, qui sort le 21 août. Il livre des confessions émotionnelles avec la dynamique et la diversité d’un festival de musique pour un seul homme. Inspiré par des artistes tels que Bob Marley, Eminem, Mos Def, Black Thought, Macklemore, Tech N9ne, The Beatles. Jehry crée ainsi son propre style.

Longtemps underground, il vend des shows locaux et en sortant un EP éponyme ainsi que son premier album indépendant, Pt. IV, V, VI. Il signe alors chez le label Strange Music Family. Il a également présenté quelques chansons de son prochain album en trois chapitres :20/Twenty Chapter 1, 20/Twenty Chapter 2, and 20/Twenty Chapter 3. Toutes ont été classées dans les charts d’iTunes et ont été vues et écoutées près d’un million de fois.



Lire cette vidéo sur YouTube Daylight feat Tech N9ne

Jehry fait partie de la famille Strange Music, il collabore avec ses collègues de label Tech N9ne, Joey Cool, Krizz Kaliko, JL et King Iso. Il a également présenté certaines chansons de son prochain album en trois chapitres : 20/Twenty Chapter 1, 20/Twenty Chapter 2, et 20/Twenty Chapter 3. Tous ont tous obtenu des places dans les charts d’iTunes et ont totalisé près d’un million de vues et de flux cumulés.

20/Twenty mélange les saveurs…

20/Twenty mélange les saveurs du reggae, du rock brut, du rap et de la pop euphonique dans un ensemble de 20 chansons qui repoussent les limites.