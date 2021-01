Jeune et ambitieux : Interview de Coyote Jo Bastard

Coyote Jo Bastard est un jeune rappeur originaire du 17ème arrondissement de Paris. Il a sorti son EP Only Fans récemment, et nous a accordé une entrevue à cette occasion.

Pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ?

Moi c’est Coyote Jo Bastard, rappeur parisien issu du 17ème arrondissement de Paris.

Tu sors ton EP « Only Fans » le 18 Décembre. Pourquoi ce nom ?

Déjà ça me faisait rire, et puis il y a un jeu de mot avec ce titre. J’ai détourné cette expression à ma façon, un EP que pour mes fans au final.

Pochette du projet Only Fans

Tu as signé chez Island Def Jam récemment, est-ce que tu peux nous en parler ?

Il y a eu plusieurs offres de maisons de de disques, celle qui m’a le plus mis en confiance. Je connaissais déjà certaines personnes dans les équipes. Donc voilà ça a motivé ma décision au final.

Quel est ton processus de création ? Est-ce qu’il a changé avec la signature ?

C’est toujours pareil, des fois je travaille au studio directement. Mais encore moment j’écris aussi chez moi vu que je reçois des prods. C’est toujours l’instru qui me fait écrire.

Pour parler du remix de Hoodboy avec Sfera Ebbasta, comment ça s’est fait ?

J’ai envoyé le morceau à Sfera pour qui l’écoute, il a kiffé, il a directement voulu qu’on fasse un remix. Donc il a posé dessus et voilà.



Remix de Hoodboy ft. Sfera Ebbasta

Tu as un style musical particulier. Quelles ont été tes influences ?

Je suis ce que j’aime, j’essaye pas de ressembler à un Américain, un Hollandais ou un Chinois tu vois ? Je veux avoir mon propre style. J’ai pas particulièrement eu d’influences.

Tu écoutes quoi au quotidien ?

Beaucoup de choses différentes, il y a Louane et Young Thug dans ma playlist. J’écoute énormément de styles différents.

Au niveau des collaborations, Leto est présent sur le projet. Tu peux nous parler ce titre ?

Avec Leto on a une alchimie, on se pose avec une prod et on est tout de suite sur la même longueur d’onde. Rien n’est calculé. C’est totalement naturel. On vient du même quartier et on a déja collaboré par le passé.

Coyote Jo Bastard et Leto sur le tournage du clip Shoot.

Le titre avec Guy2Bezbar, tu peux nous en parler ?

J’ai invité que des personnes que je connaissais personnellement ou dont j’aime beaucoup la musique, pour ça que Guy2Bezbar est sur le projet. C’est quelqu’un que j’ai beaucoup écouté cet été.

La collaboration avec Laylow est très réussie. Tu peux nous expliquer comment s’est faite la connexion entre vous ?

Quand tu écoutes le morceau, c’est deux univers semblables et qui vont bien ensemble. Je savais que ça allait matcher. Les gens peuvent être choqués car ils n’ont pas l’habitude de voir les artistes créer des mouvements. Ils ont l’habitude de voir les mêmes artistes qui collaborent. Quand je mets Laylow sur ma tracklist, ça peut paraitre improbable. Et pour la connexion, c’est via les réseaux sociaux. Ça fait deux ans qu’on se parle. Je vais écouter le feat comme si j’étais un auditeur lambda, étant donné que j’aime beaucoup la musique de Laylow.



Coyote Jo Bastard – Playmate ft. Laylow

Ton morceau préféré de Laylow, c’est lequel ?

J’aime beaucoup l’album Trinity, mais je suis vraiment de l’époque Digitalova. Des morceaux comme Villa sur la côte. Même sa collaboration avec Joanna sur Démons récemment, j’ai beaucoup aimé.

Quel est ton morceau préféré du projet ?

Moi c’est Big French, le morceau c’est l’Amérique. J’ai kiffé le faire, c’est le dernier que j’ai enregistré.

Des artistes avec qui tu aimerais collaborer, tous genres confondus ?

Clara Luciani, comme à la première interview. Ça ne changera pas tant que je ne l’aurais pas eu (rires).