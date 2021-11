Jeune et déterminé : Interview de La Peee

La Peee est un jeune artiste émergent. Nous l’avons rencontré pour parler de ses influences, de son parcours, de ses projets…

Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaitraient pas ?

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle La Péee. J’ai 16 ans, je suis un rappeur du Havre. J’ai sorti un projet il y a à peu prés 2 mois. Je prépare mon prochain projet, une série de freestyles.

Tu peux nous parler du projet sorti il y a deux mois ?

Diamant brut le projet. J’ai lancé une série de freestyles qui s’appelaient Diamant Brut. De l’épisode 1 à l’épisode 7. Avec mon équipe on s’est dit pourquoi pas sortir un projet pour conclure la série de freestyle, du coup on lui a donné le même titre.

Pourquoi La Peee ?

De base c’est La Pince. En voulant créer mon compte insta, La Pince c’était déjà pris. J’ai mis La Pee avec deux e ça n’a pas voulu. J’ai rajouté un e et ça a marché. Voilà pourquoi La Peee.

Tes débuts dans le rap, comment c’était ? Comment tu as vécu ce chemin jusqu’ici ?

Je suis sur un petit nuage mais je garde la tête froide. Je vois un petit peu comment c’est. On est juste en train de construire quelque chose. Il n’y a pas forcément d’engouement particulier. Je me dis que j’ai plus de chance qu’un autre tu vois ? J’ai été très vite bien entouré. J’ai pas eu le temps de faire d’erreurs graves.

Quel est ton processus de création ?

Ça dépend. Généralement, ce que je fais c’est qu’on m’envoie des instrus. Je peux aller écouter des instrus au studio. Quand je kiffe une instru, je l’envoie au beatmaker. Les mots me viennent comme ça. Je trouve mon premier 16 mesures et ça s’enchaine. J’enregistre et je fais la suite.

Comment tu as pris l’invitation de Sofiane dans l’émission Rentre dans le cercle ?

Je regardais cette émission avant même d’être dans le rap. Je me suis dis que j’allais avoir de la pression. Pourtant, sur place, je me disais juste : J’ai une chance, je dois la saisir.

Quelles ont été tes influences musicales ?

SCH, Ninho, Niska, Damso. Ce sont les artistes que j’écoutais et qui ont pu m’influencer sur certains points.

Pour finir, comment tu te vois dans 10 ans ?

J’espère au sommet à 26 piges. J’espère que mon public se sera agrandi, arriver au plus haut niveau que je peux atteindre.