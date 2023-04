Jorja Smith fait son grand retour avec le single « Try Me »

Elle le disait dans son dernier projet, elle revient bientôt…

Eh bien on y est ! Jorja Smith vient de sortir « Try Me », un très beau clip qui annonce de belles choses à venir…

Une longue attente qui valait le coup.

Après une quasi-absence de deux ans, les fans de Jorja Smith peuvent se demander comment sa musique a-t-elle évolué. Eh bien ne vous inquiétez pas, celle-ci n’a pas perdu en qualité. Bien au contraire… Produit par le duo anglais féminin DAMEDAME, « Try Me » est un magnifique single dans lequel Jorja Smith fait son retour.

Ce single met en avant le rapport au combat, aussi bien dans les paroles que dans le clip (dont on parlera plus tard). Jorja Smith explique :

« Il s’agit d’être un personnage public et de se mettre à nu dans un monde très critique ».

Depuis le succès de Lost & Found, son premier album sorti en 2018, Jorja Smith est érigée au statut d’icône dans le monde de la musique. Elle enchaine les collaborations avec des artistes internationalement reconnus (Drake, Burna Boy, Ibeyi …). La même chose pour ses apparitions dans les plus grands festivals du monde. Elle est l’une des artistes les plus influentes depuis plus de cinq ans maintenant.

« Be Right Back a fait exactement ce que je voulais qu’il fasse. C’était une petite salle d’attente pour que les gens sachent que je reviendrais ».

Nous sommes désormais à l’aube de son retour qui promet d’être intense…

Un retour … en France !

C’est dans le sud de la France à l’intérieur des arènes de Nîmes plus précisément, que Jorja Smith se met en scène dans son dernier clip. D’une qualité époustouflante, il fut réalisée par Amber Grace Johnson qui n’en est pas à sa première collaboration avec Jorja Smith puisqu’elle avait réalisé auparavant les clips de « Be Honest » et « Come Over ».

@IVORALICE

On est dans ce clip, plongés au coeur d’un univers très travaillé et maitrisé, mélangeant l’oriental et l’antique. Le rythme de la chanson s’intègre parfaitement au combat dont parle Jorja Smith.

Ce clip reflète le paysage qu’elle décrit dans la chanson. Un lieu de beauté et de danger, de frustration et de résistance acharnée. Le rapport au combat est illustré par une danse interprétative, une sorte de rituel. Une scène qui oscille entre puissance et vulnérabilité, mettant en scène une représentation symbolique de la chanson.

Nous avons notamment beaucoup apprécié la scène du violon. Inspirée de la scène de 1965 dans laquelle la violoncelliste Charlotte Moorman joue de Nam June Paik comme d’un violoncelle humain.

À la fin de « Try Me », Jorja Smith prend le dessus et bat son adversaire. La dernière image représente une mante religieuse qui se nourrit elle-même de son adversaire. Une fin lourde de sens, qui pourrait expliquer que cette lutte qu’entretient l’artiste avec la célébrité, ou du moins avec ses points négatifs, lui permet de devenir plus forte et de grandir.

Un retour annonciateur de très belles choses

Depuis quelques années, le monde s’est durcit. Jorja Smith regarde justement ce monde et le chaos apparent, avec des yeux pleins de ressources et de finesse. Elle y voit une opportunité glorieuse et une énorme responsabilité. On peut alors s’attendre à ce que la suite qu’elle nous réserve soit dans cette même veine, pour notre plus grand plaisir.

Le clip de « Try Me » :