KAIZ lance “Bangué” en attendant Top Boy

Après avoir écumé plusieurs freestyle sur Instagram Kaiz balance le premier clip de son prochain EP.

Enfant des 4000, Kaiz a grandi à La Courneuve en Seine-Saint-Denis. Avec un flow varié, à la fois vif, hypnotique, langoureux, il chante la vie des siens. Mais aussi la réalité brute de la rue et l’attachement à celle ci. Les vrais liens. Ceux qui se construisent et se défont loin des clichés habituels. Bercé par le rap US, mais aussi par la musique des Comores dont il est originaire, son rap aussi festif que profond, ainsi il nous plonge dans un univers coloré. Kaiz avait sorti il y a peu le titre VSO, et fait pas mal de freestyle Instagram. Désormais il est “Bangué”