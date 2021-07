Kespar sort son nouvel EP “Flex”

Nouvel EP du rappeur x chanteur Kespar, Flex s’inscrit dans une esthétique cloud rap teinté d’influences RnB. Alternant entre introspection et lâcher-prise sur des beats planants, l’artiste offre à ses auditeurs une douce glisse vers un monde meilleur où la chaleur des mélodies nous éloigne de la grisaille quotidienne.



Titre phare du projet, Panorama pose les bases d’un ressenti de l’artiste sur le monde qui l’entoure distillé de façon poétique tout au long du texte. Une instrumental sombre aux basses imposantes qui hypnotise les oreilles. Le grenoblois nous emmène faire un tour dans un monde mystique et futuriste, illustré dans un clip impressionnant.

10 ans de rap et autant d’années de scène auront permis à KESPAR de s’imposer comme une figure majeure de l’underground grenoblois. Bien s fédérer un public solide grâce à la sortie de plusieurs EP cumulant des centaines de milliers de streams.



Influencé dorénavant par la trap et le cloud, le rappeur s’oriente naturellement vers un style plus léger et chanté. Il dévoile une richesse mélodique singulière et un univers sonore unique et futuriste : Le Flex.

Kespar pratique le rap comme un sport de glisse! Travaillant la fluidité de ses flows et de ses mélodies toujours plus créatives.



Flex

Ses lyrics loins des clichés se lisent comme un puzzle mêlant égo-trip, émotions & philosophie.

Artiste conscient et sensible au monde qui l’entoure, il choisit volontairement de peindre en couleurs sur un fond noir. Il apporte à son public un message de motivation et de positivité.