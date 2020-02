Kobe Bryant : impact et influence dans le hip-hop

Depuis le 26 janvier dernier, le monde du sport est en deuil. La légende du basket américain Kobe Bryant a tragiquement perdu la vie dans un accident d’hélicoptère à la Los Angeles. L’ancienne star des Lakers ainsi que 8 autres personnes dont sa seconde fille Gianni, ont perdu la vie dans le crash.

La perte de Kobe Bryant a également secoué le milieu de la musique. Le basketteur était un modèle pour de nombreux artistes et a eu un impact considérable sur la culture hip-hop. Retour sur les influences et l’impact de Kobe Bryant dans le hip-hop.

La carrière musicale de Kobe Bryant

Entre Kobe Bryant et la musique, il y a toujours eu une petite étincelle. Dans les années 90, Kobe se lance dans le rap game. L’athlète, en parallèle, de sa carrière en NBA travaille à sa musique et collabore avec plusieurs artistes : Destiny’s Child sur le remix de “Say my Name”, Brian McKnight sur le titre “Hold Me”, 50 Cent, Nas et Broady Boy sur le morceau “Thug Poet”. En 2000, Bryant signe chez Sony Music et sort son premier single “K.O.B.E.” en collaboration avec la mannequin Tyra banks. Le titre reçoit un accueil très mitigé et le premier album de Kobe, Visions, est finalement mis de côté.

Bien que la carrière musicale de Kobe n’aie jamais décollé, le basketteur reste une icône dans la culture hip-hop. L’industrie du sport et de la musique partagent des similitudes depuis plusieurs décennies. La performance et aussi importante que d’asseoir sa domination sur le game. Au début des années 2000, Kobe est l’un des sportifs les plus en vue de la NBA. De nombreux rappeurs le citent alors et l’associent à la notion d’excellence.

La “Mamba mentality”

Kobe Bryant a l’un des plus beaux palmarès sportifs de tous les temps : 5 titres NBA (dont 3 consécutifs), 33 643 points inscrits au cours de sa carrière, 2 médailles d’or au Jeux Olympiques, 18 participations aux All-Star Game en 20 saisons jouées. De plus, Kobe surnommé “Black Mamba” remporte en 2008, l’Oscar du meilleur court métrage d’animation pour le projet “Dear Basketball”.

La recette de la réussite ? La “Mamba Mentality”. Discipline, détermination et éthique professionnelle. Un mantra qu’il décrira dans un livre “The Mamba Mentality : How I Play”. Pour la communauté hip-hop, Kobe représente l’excellence sur toutes ses formes. Tous les rappeurs et producteurs l’ont regardé briser des records sur le terrain. Cela les a inspiré à poursuivre leur propre rêve avec envie. Les artistes se reconnaissent facilement en Kobe Bryant car il adhèrent à ses valeurs de réussite et de succès.

Lil Wayne, Kendrick Lamar, Kanye West,… Kobe Bryant référence incontournable

De Jay-Z à Kanye West en passant par Drake et Lil Wayne, le quintuple champion NBA a été cité dans des centaines de couplets. Les rappeurs l’ont facilement pris comme référence pour exprimer la notion de succès. Retour sur les meilleurs titres et punchlines dédiés à la légende Kobe Bryant.

T.I. -- “Swagga Like Us” (feat. Jay-Z & Kanye West) (2008)

“Tryin’ to get that Kobe number, one over Jordan“

Kanye West -- “Ego (remix)” (2009)

“I had dreams of the league, one day I’d play Kobe/ Or walk up to Puff and he would really know me“

Lil Wayne -- “Kobe Bryant” (2009)

Weezy a dédié une chanson entière à son idole, Kobe Bryant. “Kobe doin’ work. 2-4 on my shirt. He the greatest on the court. And I’m the greatest on the verse”.

Le mois dernier, Lil Wayne a rendu un dernier hommage à la légende sur son album Funeral composé de 24 titres. Sur le 8ème titre de l’album, Wayne a intégré un moment de silence de 24 secondes (en référence aux numéros porté par Kobe, 24 et 8).

Ice Cube -- “Lakers National Anthem” (2010)

“Cleveland or Boston. Glad we playin’ Boston, put they ass in a coffin. Watch Kobe Bryant off em in the finals so often. Always on fire, keep em’ chunkin’ and coughin”

J. Cole -- “Cole World” (2011)

“I ball, I ball, like Kobe in the fall. Put trophies on wall, rather trophies on my mantle”

Chief Keef -- “Kobe” (2012)

“I been ballin so damn hard, I swear I think that I’m Kobe”

Tyga -- “Young Kobe” (2014)

“I’m king in LA, Young Kobe“

Schoolboy Q -- “That Part” (2016)

“Walkin’, livin’ legend, man I feel like Kobe (That part)”

Kendrick Lamar -- “Untitled 02” (2016)

“Me and Top is like a Kobe and Phil. A father figure play with him you get killed. Play with me and he will kill you himself“

Big Sean -- “No More Interviews” (2016)

“Going off like Kobe when he wore the Crazy Eights”

Travis Scott -- “Stargazing” (2018)

“I’m way too gold for this beef, feel like I’m Kobe, yeah/ This right here is astronomical”

Le monde du hip-hop rend hommage à Kobe Bryant

Après la disparition tragique de la légende des Lakers, nombreux artistes lui ont rendu hommage. Sur Instagram, Drake, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Chuck D, Xzibit,… et beaucoup d’autres rappeurs ont exprimé leur peine et partagé des messages de soutien à la famille du basketteur.

Cette année la cérémonie des Grammy Awards a été dédiée à Kobe Bryant. Dans l’enceinte du Staples Center de Los Angeles, Alicia Keys a rendu hommage au sportif dans un émouvant discours.

Kobe Bryant restera à jamais une icone pour toute une génération de créatifs et de sportifs. Son état d’esprit et ses belles valeurs ont permis à chacun de croire que l’impossible était à portée de main.

Rest In Peace Kobe.