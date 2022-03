La Place organise la deuxième édition de la L2P Convention du 2 au 6 mars 2022.

L’événement se tiendra pour la première fois en public et rayonnera dans tout Paris, dans les espaces de La Place et de ses partenaires. Ce temps fort offre la possibilité aux professionnels et au public de se rassembler pour échanger et enrichir le débat, s’informer sur les tendances, développer leur réseau et favoriser la structuration d’un mouvement artistique incontournable.

L2P CONVENTION

En 2021, La Place a créé à Paris la L2P Convention : première convention professionnelle en France dédiée au hip-hop. Ce temps d’échange, de réflexion et de transmission est l’un des projets phares porté par La Place. La première édition, entièrement digitale, avait réuni plus de 122 intervenants et artistes et a généré plus de 200 000 vues sur La Place TV et Youtube.

Avec la L2P Convention, La Place rassemble des figures emblématiques du secteur, qu’ils soient acteurs historiques, artistes émergents, directeurs artistiques, experts, entrepreneurs, journalistes, chercheurs… Ils partageront leurs expériences et dispenseront leurs conseils à travers plus de 30 conférences et masterclass. Le public profitera également du volet festival avec des concerts et dj sets, une jam de danse, ou encore une installation street art.

Concerts, dj sets et vernissage

Le 3 mars : Angie + Lazuli + Eesah Yasuke au FGO Barbara (1 Rue Fleury, 75018 Paris)

Le 3 mars : Vernissage, une installation street – FUZI (La Place, bar – 10 passage de la canopée, 75001 Paris)

Le 4 mars : TheColorGrey + Thaïs Lona + Alicia. (10 Passage de la Canopée, 75001 Paris)

Le 5 mars : Isha, Green Montana, Limsa d’Aulnay, OSO,… (3bis Rue Papin, 75003 Paris)

Le 5 mars : Clubbing Training par Antoinette Gomis, dj Emii – Kapela – Yugson (La Place, grand studio Léo Ferré, 10 passage de la canopée 75001 Paris)

Des DJ sets (Dj Fab, etc.) sont prévus tous au long de l’évènement. Lien de la billetterie.

Conférences et ateliers

La L2P Convention permettra autant d’analyser des tendances que de confronter les idées autour de sujets brûlants.

Liste non exhaustive des sujets des conférences et ateliers :

Panorama du rap français – TALK

Les NFT’s vont-ils révolutionner l’industrie musicale ? – TALK

Autour du sampling – ATELIER

CNM, SACEM et ADAMI : présentation des dispositifs d’aide et accompagnement – TALK

Economie de la danse hip-hop : modèles et perspectives – TALK

Présentation de l’application MAP (Music In Paris)

Breaking aux JO 2024 : état des lieux – TALK

Chercher la rappeuse – TALK

Comment entreprendre et se rémunérer dans la musique ? – TALK

Table ronde – Les décideuses du rap (égalité dans la musique) – TABLE RONDE

Les générations de Bgirls – TALK

Comment comprendre ses datas quand on est producteur/artiste indépendant ? – TALK

Vivre de sa musique, ça veut dire quoi ? – TALK

La mémoire du hip-hop, comment la préserver ? – TALK

La drill en Afrique et au Sénégal – Talk

Comment écrire l’histoire du graffiti ? – TALK

La culture du Krump – TALK

A la rencontre des hitmakers du rap français – TALK + SESSION D’ECOUTE

Une photographie du rap parisien du début des années 2000

Faire le pont entre musique et cinéma avec Médine – RENCONTRE

Dispositifs de détection et tremplins, comment ça marche ? – TALK

Danse hip-hop et thérapie – TALK

Comment connecter communauté Basketball – TALK

Impulsion : Fifou – RENCONTRE

Marché actuel du vinyle

Génération outerwear – TALK

Comment administrer une compagnie de danse ? – ATELIER

Simon Clair « Territoires du rap » – RENCONTRE

La L2P Convention a pour vocation de soutenir la culture, tout en restant ouverte au plus grand nombre. C’est pourquoi, chacune des conférences sera accessible à partir de 2€. Réservez vos place pour l’une des conférences ici.

Au programme près de 5 jours de conférences, ateliers, concerts, dj sets, expo graffiti… consacrés au hip-hop.

RAP – DANSE – GRAFFITI – DJING – STREETWEAR – CINEMA – BEATMAKING – KNOWLEDGE – CONCERTS – NETWORKING