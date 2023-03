L2P Convention : le rendez-vous hip-hop du 8 au 11 mars 2023

La L2P Convention revient à Paris pour sa troisième édition ! La Place organise une série de conférences, workshops, masterclasses, concerts et expositions du 8 au 11 mars à Paris. Cette année s’annonce être l’endroit du débat et du militantisme culturel. Les talks et conférences aborderont des thématiques telles que la protection de la liberté d’expression, la transition écologique, le rôle capital des femmes dans la culture, le soutien aux artistes émergents,… La L2P se veut aussi cette année un espace de parole libre pour les personnes LGBTQIA+.

La L2P Convention, un événement hip-hop et street culture

En 2021, La Place créait à Paris la première convention professionnelle dédiée au hip-hop et à la street culture. Ce temps d’échange, de réflexion et de transmission est l’un des projets phares porté par La Place. L’édition 2022 avait réuni plus de 200 intervenants et artistes et 4000 spectateurs pour les conférences et le festival.

Avec la L2P Convention, La Place rassemble des acteurs emblématiques du secteur, qu’ils soient figures historiques, artistes émergents, journalistes… Professionnel.les de tous horizons vont échanger, partager leurs expériences et dispenseront leurs conseils à travers plus de 30 conférences et masterclasses. Cette année encore, le public pourra profiter du volet festival avec des concerts, dj sets, de la danse, des projections ou encore la présentation de l’équipe de France de break aux J.O.

Programmation

Mercredi 8 mars

LGBTQIA+ : Quelle construction dans le milieu hip-hop ? – Talk

Face aux défis de la transition écologique, quelles nouvelles pratiques pour les structures culturelles ? – Talk

Relations entre les institutions et le rap : point d’étape – Conférence

Analyse des contrats dans la musique – Workshop

Tout le monde veut percer, quels métiers dans la musique en 2023 ? – Talk

Qu’est ce que le hip-hop nous apprend sur le business ? – Talk

The Nodey Project – Projection & Talk

Jeudi 9 mars

Quelles aides pour les jeunes artistes ? Rencontre croisée avec la SACEM, l’ADAMI et le Centre National de la Musique Conférence

Panorama du rap français – Talk

Des perles et des cendres (Beeby, Lafleyne, Angie, Berry, Ash To The Eye, Anglade) – Showcase

La place du R&B dans le hip-hop en France – Talk

Quelles opportunités pour les artistes issues de l’art visuel à l’ère du métaverse et des NFT – Talk

Breaking aux JO : présentation de l’équipe de France – Conférence

Equipe de France de breaking – Performance & démonstration

Les alchimistes des la rime : le rap, ma littérature – Talk

Vendredi 10 mars

Parlons battle ! – Conférence

La danse hip-hop est partout, mais où se trouve le public ? – Talk

Les pionnières du hip-hop français, mais qui sont-elles ? – Talk

L’art du mix, rencontre avec Philippe Weiss Grammy Award Winner – Talk

Prévention des blessures en danses hip-hop – Workshop

Rap & Live : première consultation ou liaisons dangereuses ? – Talk

[Reconnecting with the people #2] Annie, .Adaa, Nunca, 47 Meow

Samedi 11 mars

Impulsion : Pauline Duarte – Talk

Corps et musique : empouvoirement par le rap – Talk

Rencontre avec Rim’K – Masterclass

Le rap et la justice : la liberté d’expression sous protection… et sous surveillance – Conférence

Beatmaker.euse.s : Le champ des possibles – Talk

De l’idée aux scènes : les outils administratifs pour créer des projets de danse hip-hop – Workshop

Forum D.I.V.A. : faire le rap de demain – Workshop

Air Force 1 : 40 ans de règne – Talk

Le retour de la presse papier spécialisée

Lyricisme, mode d’emploi – Workshop

Hip-hop, Dance Club et Dj Set jusqu’à minuit

Scène ouverte en présence de Nikkfurie

La L2P Convention a pour vocation de soutenir la culture, tout en restant ouverte au plus grand nombre. C’est pourquoi, chacune des conférences sera accessible à partir de 3€. Réservez vos place pour l’une des conférences ici.