La collaboration Stéphane Ashpool et Havana Club

Stéphane Ashpool part à la découverte de Cuba dans sa nouvelle collaboration avec Havana Club. Le célèbre designer a imaginé sa version de la bouteille Havana Club 7 ans, en édition limitée. Cette collaboration rend hommage à la Patina, aux matières et aux couleurs des façades de La Havane.

L’héritage cubain comme source d’inspiration

Cuba est une petite étendue de terre colorée et rayonnante, riche en histoires et en personnalités. Le créateur Stéphane Ashpool en était tombé sous le charme il y a des années de ça, avant même d’y avoir mis les pieds. De son premier voyage à La Havane, il puisera l’inspiration de sa collaboration à venir avec Havana Club.

“Les cubains, la couleur des murs fanée par l’effet des embruns, l’atmosphère, la nature et plus encore. La collection est inspirée de la Patina. Les matières et le couleurs des façades de La Havane, marquées par l’effet du temps qui passe. C’est un sujet qui inspire mon travail.” S. Ashpool

Le fruit de cette collaboration : une nouvelle édition limitée : Havana Club 7 ans avec une bouteille aux couleurs pastel. Celle-ci se présente comme un hommage à la Patina, aspect des façades cubaines usées par le sel et le vent, témoins privilégiés de la beauté du temps qui passe. Par ses bâtiments aux teintes variées et élégamment fanées, ses voitures vintage et son éclatant ciel bleu, La Havane est une ville haute en couleurs. Et ça tombe bien, la couleur est aussi au cœur du travail de Stéphane Ashpool, qui explore le nuancier Pantone au gré de ses créations !

Stéphane Ashpool, réinvente le streetwear

Car à Paris, Stéphane a fait de Pigalle bien plus que le nom d’un quartier : une marque de vêtements. Depuis la fin des années 2000, le créateur réinvente le streetwear à travers des collections & des vêtements qui prônent le mélange des couleurs et des matières. Une esthétique qui lui a notamment valu de remporter le grand prix de l’ANDAM en 2015. En effet, son travail sur les terrains de basket à travers le monde ; Pékin, Mexico et le court Pigalle à Paris, réaffirme son penchant pour les jeux de couleur, au même titre que l’édition limitée Havana Club 7 ans

La bouteille Havana Club 7 ans imaginée par Stéphane Ashpool est dispo depuis le 5 en avant-première sur l’app KOL. Elle sera aussi disponible à partir du 26 mai en édition limitée dans votre supermarché !