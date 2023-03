La Magnifique Society : Une sixième édition pleine de surprise

La Magnifique Society revient pour sa sixième édition à Reims ! Organisé par La Cartonnerie (Scène des Musiques Actuelles de Reims – SMAC ) depuis 2017, le festival met un point d’honneur à présenter, des artistes venus de tous les horizons, répartis sur trois scènes différentes. Cette année, le festival se veut encore plus éclectique et ouvert sur le monde, en accueillant des artistes divers et variés, venus du monde entier. Par ailleurs, le festival entretient une relation étroite avec la Corée et le Japon, et propose donc une zone dédiée à la culture pop asiatique et au gaming.

La Magnifique Society : Une programmation phénoménale

Si par le passé, le festival, s’est engagé à accueillir des artistes internationaux, tels que Christine & The Queens, London Grammar ou encore RZA, il n’a pas pour autant délaissé les artistes émergents de l’époque, tels que Birdy Nam Nam, ou encore Chassol. Ainsi, l’année 2023 s’annonce haute en couleur, grâce à une programmation rafraîchissante.

Programmation

Vendredi 23 Juin

Phoenix – Aya Nakamura – Japanese Breakfast

Meryl – Favé – Marguerite Thiam

Yuksek Dance O Drome x Marine Trench x Hugo LX

Tekass – Bonne nuit, à demain!

Samedi 24 Juin

Angèle – Rema – Kekra -79rs Gang -Lova Lova

Vacra – Earthgang – Agar Agar – Ekkstacy

Yendry – Floresun – Raumm – La Forge – Moonshiners

Dimanche 25 juin

Sofiane Pamart – Louise Attaque – DOMi & JD BECK

Zaho de Sagazan – Bertrand Belin – Jehnny Beth

Prince Waly – Kabeaushé – Leo Blomov – Croustibass

Un programme de folie vous attend donc, pour cette édition 2023! Attrapez vos places, le plus vite possible, ici !