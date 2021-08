La maison PICKLOZ dévoile sa collection “PICKSHOOZ”

La maison PICKLOZ nous en met plein les yeux avec des pièces uniques mêlant sneakers et maroquinerie. La marque française confectionne en famille toutes ses créations, afin de donner une seconde vie aux vêtements. Retour sur une collection éthique et éco-responsable.

L’art de la récup’

Créer des pièces uniques de maroquinerie avec des incontournables de la sneakers, il fallait y penser. C’est le pari audacieux de la maison PICKLOZ avec sa nouvelle collection PICKSHOOZ. Les créateurs de la marque ont misé sur leur savoir-faire artisanal et leurs belles valeurs éthiques, pour créer des pièces “ultra” singulières.

Pour PICKLOZ, la mode doit rester un plaisir et un moyen de se rendre unique. C’est avec cet état d’esprit que l’aventure PICKLOZ a vu le jour, en transformant vêtements et chaussures en pièces uniques et haut de gamme.

La Jordan à l’honneur

Pour cette nouvelle collection, baptisée « PICKSHOOZ », la maison a sélectionné différentes paires de sneakers, triées sur le volet, afin de garantir un produit de qualité. Toutes les pièces sont cousues à la main, de façon 100% artisanale.

Vous pourrez retrouver dans cette collection un dizaine de sacs. Des paires de seconde main et invendues de l’incontournable Jordan 1 ont servi de matière première à ces créations. Vous pourrez également retrouver chacun de ces modèles en deux versions : une chaîne longue, une chaîne courte.

2 nouveautés s’ajoutent à cette collection : 2 modèles roses réalisés à partir d’une paire Nike Dunk High Ambush. 1 modèle avec une chaîne longue, l’autre avec une poignée, afin de l’arborer comme un sac à main.

Si comme nous, vous avez craqué pour l’un de ces modèles, foncez sur le site internet de la maison et abonnez-vous à son compte Instagram.

À propos de la marque :

PICKLOZ c’est avant tout une histoire familiale, celle d’un père et ses deux enfants. La marque française conçoit toutes ses créations dans son atelier situé en région Parisienne. «Pour donner une seconde vie aux sneakers et aux vêtements que nous les transformons en pièces uniques haut de gamme. »