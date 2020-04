LA Originals : immersion dans la culture hip-hop de L.A.

Netflix vient de sortir un documentaire pour les amateurs de culture hip-hop et de lifestyle made in L.A. ! La plateforme s’intéresse depuis quelques temps à la culture hip-hop et propose du beau contenu sur sa plateforme. Après Rapture, Hip-Hop Evolution, Rhythm + Flow, Netflix s’attaque à la culture hip-hop de Los Angeles dans LA Originals.

LA Originals raconte l’incroyable parcours de 2 acteurs majeurs de la culture hip-hop à Los Angeles : Mister Cartoon et Estevan Oriol. L’un est artiste graffiti/tatoueur, l’autre est photographe/réalisateur, et ils ont tous 2 travaillé avec les plus grands noms du rap : Dr Dre, Eminem Method Man,… Le documentaire, nous aide à comprendre le lien étroit entre culture chicanos, rap, street-art, tatouage, vidéo et lowriders.

LA Originals rassemble des interviews d’artistes et des témoignages exclusifs d’artistes de renommé internationale. Eminem, Michelle Rodriguez, Danny Trejo, Snoop Dogg, Cypress Hill, Blink-182, Wilmer Valderrama, Terry Crews, George Lopez et plus encore !

La bande annonce de LA Originals :