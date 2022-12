La paire de Nike Cortez X CLOT

Après s’être associé à Nike (NYSE:NKE -1,74%) au début de l’année pour la « FLUX DUNK », le fondateur de CLOT, Edison Chen, révèle aujourd’hui une nouvelle paire de Nike Cortez x CLOT.

L’offre arrive dans un schéma de couleurs noir et blanc après d’autres introductions sur un thème similaire. Y compris l’édition spéciale de Converse Chuck 70 His et Medicom Toy [email protected] célébrant le panda géant.

Nike s’approche donc de la fin des célébrations du 50e anniversaire de la silhouette emblématique. La prochaine Nike Cortez présente un design distinct de fente horizontale, comme si elle était équipée d’un garde-botte UGG. La partie inférieure de l’empeigne est recouverte de noir mat, tandis que la partie supérieure est en cuir blanc classique. La division de la couleur sur les Swoosh contraste avec le design général et les unités de semelle bicolores classiques en dessous sont complètes avec des fonds dentelés.

En plus de la version « Black/White » présentée ci-dessus. Deux autres itérations : « Black Varsity Maize » et « Forrest Gump » sont également attendues dans la gamme.

La collaboration CLOT x Nike Cortez devrait arriver au printemps 2023 au prix de 150 dollars & bientôt en France.