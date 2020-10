La révolution selon Daömey & Che Guevara!

Les marques Daömey & Che Guevara s’associent pour lancer leur révolution sous forme de collection capsule.

2020 est une année qui fera date! Outre la crise sanitaire, cette année est empreinte de plusieurs mouvements, manifestations, par conséquent : un mot “révolution” (BLM, ENDSARS, etc…). Les marques Daömey et Che Guevara en s’associant symbolisent très bien à travers leur collection cette révolution.

Le cliché de Alberto Diaz Gutiérrez connu dans le globe entier et représente a lui tout seul la révolution. La marque de Streetwear Daömey de part sa vision street & trendy symbolise a elle seule le renouveau. Cette association ne peut qu’être iconique. Che par Alberto Corda et Daömey Brand.

Une collection capsule qui arrive très bientôt, pour tout ceux qui se battent contre les injustices et qui s’indignent contre ce système à l’aube de cette nouvelle décennie.

















La collection capsule très bientôt/ Crédit photo : Rémy Bourdeau

La marque streetwear après de nombreuses collaborations (Kalash, BET, etc…) revient donc avec cette fois ci une volonté de faire partie de la nouvellerévolution.

A propos de la marque :

Daömey est un label indépendant entremêlant Streetwear, Mode, Fashion, Art, Music, Vêtements, Accessoires.

Influencé par la mode urbaine et le lifestyle US, des origines du basketball, à la passion des manga japonais, aux habitudes urbaines parisienne, Le collectif est un savant mélange Hype et Urbain.

Connu et reconnu à travers le monde entier.

La marque dispos de deux boutiques physiques situées à Paris Bastille & Londres Shoreditch.