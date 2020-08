L’artiste américain Ferny G est “Spectacular”

Le chanteur Ferny G de 21 ans lance son premier titre Spectacular

Fernando Gonzalez aka Ferny G est un artiste, auteur compositeur interprète lance son premier titre Spectacular. Accompagné de son acolyte de toujours Jacob Perry pour ce titre. Le morceau Spectacular est une lettre ouverte à son amour pour les véhicules (le sien en particulier) rien que ça. C’est une rencontre à l’age de sept ans avec Beyoncé qui va le changer et le conforter à faire de la musique. C’est lors d’un concert qui l’a rencontre et c’est cette motivation qui fait de lui cet artiste aujourd’hui.

Interview

Peux tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore?

Je m’appelle Fernando Gonzalez mais, professionnellement, je voudrais être connu sous le nom de Ferny G. Je suis un chanteur, auteur-compositeur et rappeur occasionnel de 21 ans. J’ai aimé la musique toute ma vie et je savais depuis l’âge de 7 ans qu’être un artiste de scène était ce que j’allais faire. Je fais ce qui vous rend heureux et je ne me contente jamais de moins que ce que vous méritez.

Racontes nous de ton binôme Jacob Perry

Ce n’est pas seulement un fantastique producteur autodidacte, c’est aussi un ami incroyable. J’ai le privilège de travailler avec Jacob depuis l’âge de 12 ans. Nous avons traversé tellement de choses ensemble sur le plan artistique que je ne sais vraiment pas où je serais musicalement sans lui. J’ai hâte de faire de nombreux tubes et souvenirs avec mon ami unique et j’ai littéralement hâte de vivre la vie dont nous avons toujours rêvé ensemble !

Ma relation avec Beyoncé n’existe que dans ma tête

Parles nous désormais de Beyoncé, votre rencontre

Ma relation avec Beyoncé n’existe que dans ma tête parce qu’il est évident que le garçon n’est pas assez grand pour attirer son attention ! MAIS, cela n’a pas d’importance car sa musique, son art, sa gentillesse et son pouvoir me poussent à être un meilleur artiste. Elle est la raison pour laquelle je poursuis la musique. Elle me donne l’espoir de pouvoir un jour être sur la même scène qu’elle. Toute autre célébrité est fondamentalement normale pour moi. Mais quand je rencontrerai enfin Beyoncé, je ferai de mon mieux pour la faire rire parce que je veux qu’elle se souvienne de moi !

Ferny G

Ta vision du hip hop actuel

J’ai l’impression que beaucoup d’artistes hip-hop ont le même flow et le même style de beats trap ; c’est un peu déprimant. Le hip-hop actuel n’a pas le même succès que celui des années 80 ou 90. Beaucoup de maisons de disques signent avec des gens qui ont des communautés! Vous n’avez même pas besoin d’un talent, juste d’une quantité massive de followers pour “vendre” un disque. Je préfère avoir mon talent, vendre des disques et construire mon public à partir de rien. Plutôt que de signer un contrat de disque juste parce que j’ai des followers.

Un mot pour la fin

Tout ce que j’ai à dire à mes fans, c’est de ne jamais abandonner ses rêves et de ne jamais perdre de vue ce qui est important. Je ne peux pas contrôler les avantages de l’argent et de la célébrité qui me sont accordés avec ma musique. C’est quelque chose qui échappe à mon contrôle. Aucune de ces choses n’a d’importance, ce qui compte, c’est que je fais ce qui me rend heureux. La musique me donne, à moi et à mon âme, un but. Je crois que je suis mis sur cette terre pour chanter et pour faire savoir au monde que j’existe.