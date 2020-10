L’artiste de Chicago Terry Blade sort “Black Hurts”

L’artiste Terry Blade lance le morceau “Black Hurts”

Terry Blade, de Chicago, est un auteur-compositeur-interprète de la nouvelle génération. Il utilise son baryton sensuel pour explorer un son artistique qui fusionne le R&B avec des influences indie et folk. Il permet d’exprimer son individualité d’une manière que les artistes grand public ne peuvent jamais faire.

Bien que ses chansons traitent souvent de questions touchant les communautés noires et queer. Ses vérités émotionnelles brutes qu’il exprime ont un attrait universel. Avec la capacité d’amener tout individu à s’arrêter et à réfléchir sur la vie.

Son premier EP “Misery” est sorti le 8 mai 2020 et a depuis atteint le statut “or” sur DistributeKings.com, recevant plus de 1.000.000 téléchargements. Ses louanges ne s’arrêtent pas là. Le single expérimental de Terry, “The Last Macbeth”, a remporté le prix de la meilleure chanson originale des New York Movie Awards en juin 2020. Le prix de la meilleure chanson des Oniros Film Awards en juin 2020 et la mention honorable du meilleur clip vidéo des New York Movie Awards. The Widow” de Terry a reçu le prix de la meilleure chanson originale des Florence Film Awards en juin 2020. La mention honorable du meilleur clip vidéo des Florence Film Awards en juin 2020 . Un prix d’argent pour le meilleur réalisateur d’un super court métrage des Hollywood Gold Awards.

Black Hurts, le titre

Le single de Terry Blade, est sorti le 30 octobre et disponible sur toutes les principales plateformes de streaming ! Le morceau commence par une introduction instrumentale de vingt secondes qui combine une progression à la guitare de style jazz. Une couche électrique propre et subtile réalisée en wah-wah, donnant le ton mélodique du couplet suivant.