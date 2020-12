On connait tous le basket-ball traditionnel à 5 contre 5. Mais connaissez-vous le basket 3x3 ? Laissez-moi vous faire découvrir cette pratique encore méconnue : plus spectaculaire et plus street ! « From the Street to the olympics »

Son histoire

On a tous, en tant que basketteur pratiqué le 3x3 en street, sur les playground de France et autre ; Mais c’est en 2012 que la FIBA (fédération internationale de basket) en créé les fondements. Etrangement le basket 3x3 n’est pas encore populaire aux USA. Même si les américains ont déjà la BIG 3 (ligue de 3x3 organisé par ICE CUBE ) avec des anciennes gloires NBA ! Au niveau national, la France a créé sa fédération et organise des compétitions régionales et nationales. Je suis bien placé pour le savoir, étant un des dj et speaker officiel de la discipline ! Le 3x3 verra d’ailleurs à Tokyo son premier Tournoi Olympique .

Les règles essentielles

Bon déjà, ça se joue à 3 contre 3 avec un remplaçant, donc équipe de 4 maximum. Le match se dispute en 10 minutes, toutefois la première équipe qui atteint 21 points gagne la partie. Niveau scoring, les tirs à 3 points du basket traditionnel sont dorénavant à 2 points et les autres paniers valent 1 point. Il n’y a pas de coach, pas de limites de fautes personnelles, mais des pénalités sur les fautes collectives. Durant le jeu, les changements se font à la demande du joueur qui souhaite rentrer et uniquement sur un arrêt de jeu. Les possessions durent maximum 12 secondes, ce qui passe très vite ! Lors d’un panier marqué, il n’y a pas de remise en jeu. L’équipe qui encaisse le panier doit sortir de la zone à 2 points, pour pouvoir attaquer à son tour.

Bon maintenant que vous connaissez les règles, petit point sur les compétitions et palmarès !

Competitions et ranking

Au niveau mondial 2 grandes compétitions se dégagent : le world tour et les championnats continentaux et mondiaux.

Le world tour ou Womens series chez les femmes, se passe en plusieurs étapes. Chaque équipe est composée de 6 joueurs en tout (en fonction des dispo et éventuelles blessures). Les équipes s’affrontent lors de tournois organisés dans le monde entier. Les équipes remportent des points Ranking FIBA (un peu comme au tennis et l’ATP). Des points sont aussi attribués aux joueurs sur le plan individuel. Les finales du world tour voient s’affronter les meilleurs équipes, avec parfois des joueurs français (notamment Kevin Corre).

Les compétitions européennes et mondiales s’organisent sur la base d’un tournoi. Les meilleures sélections s’affrontent en phase de poule, puis en éliminatoire jusqu’en finale !

En France nous avons différents tournois dont les Open Plus, avec à la clef un Cash price, qui peut varier de 1000 à 2500 euros pour les vainqueurs. Les meilleurs équipes à l’instar du world tour, se qualifient pour l’Open de France, pour designer le grand champion Français ! Je précise que dans le 3x3, il existe des compétitions féminines (of course), ainsi que des compétitions U23 et U18.

La France considérée comme l’une des meilleures nations

J’en suis fier ! La France fait partie des plus grandes nations de ce tout jeune sport. Ce sont les filles les mieux classées au ranking FIBA (3 françaises aux 3 premières places ). Alors que chez les hommes, le français mieux classé est Kevin Corre, actuellement 63ème. Dans la catégorie masculine, la Serbie est un véritable rouleau compresseur. Les serbes ont quasi tout gagné, avec leur star : Dusan Bulut. Avec les premiers Jeux Olympiques, on espère voir les français sur les plus hautes marches du podium !

Pas encore très démocratisé en France, le 3x3 se développe de plus en plus. Beaucoup de joueurs de basket 5x5 se prêtent au jeu. Comme Antoine Eïto, joueur du Mans en Jeep élite et international français en 3x3. Bien souvent les joueurs du 3x3 proviennent du 5x5. Ils jouent dans les divisions de NM1 ou Pro B, voire pour certains de NM2.

Niveau palmarès, les françaises, sont championnes d’Europe. Ah pardon double championnes d’Europe ! Chez les hommes, les français sont vice-champions d’Europe. Niveau mondial, la France a fini 6ème chez les hommes tandis que les femmes sont sur le podium, en bronze tout de même !

Ce que l’on doit retenir du 3x3, c’est que ce basket-là, est bien plus explosif, spectaculaire, et physique. Sur le plan culturel, l’ambiance y est différente. DJ et speaker sont présents tout au long de l’événement. C’est la combinaison parfaite pour compléter le show du 3x3 !

Il n’y a plus qu’a attendre les JO de Tokyo, pour supporter nos français à la recherche du 1er et (on l’espère pas le dernier) titre olympique !