Le duo MI6 sort une série de clips et annonce un projet

MI6 est un duo de rap originaire du Grand Est. Composé de Mismo et Nar6, deux artistes qui viennent respectivement de Strasbourg et de Mulhouse. Ils prônent l’unité et le rassemblement de cette région. Leur mission, rendre l’honneur au rap français. Des décennies de cette discipline dans la peau, mais les deux artistes en font une priorité depuis 5 ans. Ils évoluent sous l’emblème du label indépendant Grand Est Team

Ils ont annoncé la sortie officielle de leur mixtape intitulée Walther P le 5 Avril 2022. Rien de tel du’une forte présence sur les réseaux et sur Youtube pour bien exploiter un projet. Le duo a décidé de balancer une grosse série de clips Walther P numérotés de 1 à 5.

Les deux âmes du groupe MI6 se complètent autant musicalement que dans ce qu’ils dégagent. Nar6 connote les ténèbres et Mismo apporte la lumière. Le duo est à l’aise sur beaucoup de registres différents et se montre polyvalent. Un bagage musical étoffé leur a permis d’atteindre ce stade. En effet, leurs influences vont d’Oxmo Puccino à Jason Derulo en passant par Booba, Ninho, ou encore Asap Rocky.

Cinq clips originaux, rapides et efficaces sont d’ores et déjà disponibles sur leur chaine youtube. Ils y dressent une belle carte de visite et nous invitent à en découvrir plus, notamment avec le titre POS qui sort Lundi 4 avril, extrait de la mixtape à venir. Un court métrage sortira par la même occasion. Un guest de renom est présent dans les clips et le cour métrage. C’est Brahim Zaibat, le champion du monde de breakdance.

Un projet qui on l’espère, sera couronné de succès pour des artistes qui représentent bien leur région. Nous vous invitons à visionner la série de clips disponible sur leur chaine Youtube ci-dessous.