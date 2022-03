Le FC Barcelone & Spotify actent un partenariat stratégique

Pour la première fois dans l’histoire du club, la plateforme mondiale de streaming audio devient le partenaire titre du stade, qui se rebaptise le Spotify Camp Nou. À partir du 1er juillet 2022, le nom de la plateforme apparaîtra sur les maillots des équipes masculines et féminines.

Le FC Barcelone et Spotify, le service de streaming audio, ont conclu un accord faisant de l’entreprise suédoise le partenaire principal du club. Mais aussi le partenaire de streaming audio officiel.

La marque apparaîtra sur les maillots homme et femme pour la saison 2022/2023 et les quatre saisons suivantes. Spotify parrainera également des maillots d’entraînement pour la saison 2022/2023 et les trois prochaines saisons. La plateforme de streaming audio et le FC Barcelone collaboreront pour que le maillot emblématique puisse également être utilisé pour célébrer des artistes du monde entier. Dans le cadre de ce partenariat, le stade se nommera Spotify Camp Nou pour la première fois dans l’histoire du club. L’objectif est de créer un nouveau portail pour aider les artistes à interagir avec la communauté des fans de Barcelone.

L’accord, signé le 15 mars et approuvé par le conseil d’administration du FC Barcelone, est toujours soumis à l’approbation par un processus de vote lors d’une assemblée générale extraordinaire des délégués qui se tiendra le 3 avril.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Spotify sera le partenaire principal du club pour la saison 2022/2023. L’accord de dénomination du stade à long terme débutera en juillet 2022. Il se poursuivra dans le cadre de l’ambitieux projet de rénovation du Camp Nou « le projet Espai Barça ». Visant à transformer les installations du club en une expérience de divertissement de classe mondiale.

Un partenariat unique comme jamais auparavant pour un artiste.

Maillots Barça X Spotify

L’accord réunit pour la première fois les mondes de la musique et du football!

L’accord entre le Barça et Spotify réunit pour la première fois les mondes de la musique et du football! Offrant une scène mondiale pour les joueurs et les artistes au Camp Nou de Spotify. L’opportunité de connecter les artistes et les joueurs avec les fans du monde entier. Cette collaboration unifie également des partenaires clés pour les équipes masculines et féminines dans le cadre de l’engagement des deux organisations à développer et à soutenir divers talents pour le présent et l’avenir.

De plus, le FC Barcelone et Spotify utiliseront un stand promotionnel dans le stade pour présenter les artistes au public. Avec le développement du projet Espai Barça, Spotify rejoint un nouveau chapitre de l’histoire du club.

Le partenariat avec Spotify s’inscrit également dans l’objectif du club. Il est de rechercher activement des partenaires partageant ses valeurs et sa philosophie. En maintenant sa position de référence mondiale sur et en dehors du terrain.