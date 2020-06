Le groupe GVLVXY balance Colors

On pourrait croire que je m’apprête à vous parler du nouveau Samsung tellement nous sommes bernés par nos smartphones mais non, les connaisseurs savent, et pour ceux qui ne connaissent pas, lisez cet article.

GVLVXY, c’est un groupe frenchi de 8 artistes, tous très créatifs : dj, beatmaker, danseurs, vidéastes et designeurs, un crew au potentiel large, on l’aura compris.

On y retrouve dans le crew : Reymars et Weasel (qui en sont les fondateurs), Ike, Squarez, Sebjin, Atma, Goldsan et 7even.

Né en 2011, GVLVXY est produit par le label Imperial Chvrch, très dans l’air du temps mais avec sa créa propre. En effet, en écoutant GVLVXY, on se retrouve un peu dans le 5ème élément, mais façon musique.

Leur univers est éclectique, mélangeant des sonorités rap, techno, à la limite du psychédélique, on se retrouve emporté par un univers très mystique qui ambiance mais à la fois qui te donne envie de chill au max !

En gros, ton état devient schizophrène.

Connu également pour leur remix de Bad and Boujee sorti en 2019, GVLVXY transpire la créativité, et bouscule les tendances.

Si vous voulez les écouter et découvrir COLORS, c’est par ici, perso, j’ai eu le sentiment d’être dans le futur !

COLORS

Sarah Z.