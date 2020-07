Le rappeur Loryas est un artiste “Non identifié”

Le rappeur de Bordeaux se lance enfin dans le game

Loryas est un jeune rappeur issu de Bordeaux, Il sort son premier EP en solo intitulé Non identifié.

Après avoir officié au sein du groupe Isobusquad aux côtés de Joysad, étoile montante du rap français, le jeune rappeur a commencé à prendre ses marques discrètement sur les réseaux. C’est en enchaînant quelques

“freestyle”, qu’il a pu recevoir le soutien de certains rappeurs, comme Black M, La fouine, Koba la D ou encore Dinos, qui l’a invité sur Skyrock en 2019.

Aujourd’hui, il décide de sortir de l’ombre et du silence en vous plongeant dans son propre univers…



Lire cette vidéo sur YouTube Loryas – Non identifié

puissance des rimes et flow bien aiguisé



Fidèle à ses valeurs et droit dans sa paire de Nike, Loryas nous raconte son quotidien d’adolescent. Avec difficulté de trouver sa place dans ce monde. Ce dernier ne se limite pas à critiquer l’homme et ses comportements malsains. Il raconte, à travers la puissance de ses rimes et de son flow bien aiguisé. Âgé de 18 ans seulement, Loryas reste un jeune artiste très polyvalent, qui peut aussi prouver qu’il est à l’aise sur mélodies.

EP “Non identifié” de Loryas disponible sur toutes les plateformes.