Chef Brooky sort “Learn to love”

Nouveau morceau de Chef Brooky avec “Learn to love”

Chef Brooky originaire du Bronx à New york est un rappeur, il pratique depuis des années et aujourd’hui il sort Learn to Love.

Une ode à l’amour sur une instru smooth. Ensuite il explique les sentiments qu’il a vis à vis de la femme qu’il décrit.