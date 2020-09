Le rappeur du Queens Milo est “El Jefe”

Originaire du Queens Milo est un rappeur qui se veut être “El Jefe”

MiLO est un rappeur du Queens, à New York. Il est hispano-oriental. Il rappe depuis l’age de 16 ans. Cadet d’une fratrie, sa jeunesse.Passionné de musique , il se sert de cet art pour parler de sa vie et du combat de sa mère. Elle est une mère célibataire dans le Queens . Polyvalent et éclectique quand il s’agit de collaborer avec d’artistes ou de producteurs. Il lance le titre El Jefe pour son entrée dans le game.

Son frère a commencé à rapper avant lui et c’est tout naturellement qu’il se lance. Il se faufilait dans le studio de son frère pour écouter ses amis et petit à petit, et poussé par sa famille qu’il va faire la musique de manière professionnel.