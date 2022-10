Le voyage sous la mer d’Yzla

Yzla nous fait le plaisir de nous offrir son nouvel EP Sous la mer ce vendredi 30 septembre, deux ans après son premier projet La Grande Ourse sur lequel on retrouvait Jazzy Bazz, Sopico et 2zer. Le rappeur originaire du 19ème arrondissement de Paris sort un projet de 7 titres saupoudrés d’une ambiance océanique.

LIQUIDE

On rentre dans le vif du sujet avec cette intro. Elle annonce la couleur, un banger qui nous plonge dans une atmosphère liquide justement. Les switch d’ambiance nous suivent tout au long du projet.

LES FEATURINGS

On a la chance d’avoir de superbes featurings sur ce projet. Ratu$, Esso, 2zer et Edge !

On retrouve d’abord Ratu$ et Esso sur le morceau « SARBACANE ». Une ambiance planante, une superbe alchimie entre les artistes.

2zer. Il était déjà présent sur le premier projet d’Yzla « La Grande Ourse » en septembre 2018. Une très bonne performance, leurs deux voix collent parfaitement entre elles. De superbes passe-passe, tout ceci allié à une très bonne prod. « PROCHAINE VAGUE » est un morceau plus que réussi.

Un énorme clip signé Johnny Ola et Pibé. Le fameux feat avec Edge. On l’attendait et ce n’était pas pour rien. L’alchimie entre les deux est énorme ! « RIDEAUX », un morceau qui peut même nous faire penser à du Josman dans les atmosphères. Un vrai banger.

4K MIXV2

Yzla nous offre une superbe outro pour ce projet. Toujours dans la même ambiance que le reste de l’EP, c’est un morceau auquel on ne s’attend pas. Le changement de prod est énorme.

Yzla a la maitrise du couplet, celle du refrain, il est polyvalent. La force de ce projet c’est sa direction artistique qui est totalement maitrisée, on a l’impression de passer 21 minutes sous la mer et c’est magnifique. Yzla nous a offert cette année un superbe projet et on l’en remercie.