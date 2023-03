Le Wu-Tang Clan et Nas seront en concert à Paris le 7 juin 2023 !

Il s’agit de l’un des concerts de l’année en France ! Mercredi 7 juin 2023 à Paris, le rêve de nombreux passionnés de rap va enfin se réaliser. Pour certains, il s’agit de voir le Wu-Tang en concert, pour d’autres de voir Nas. Autant les réunir !

Une chose est sûre, il n’y a pas meilleurs artistes que le Wu-Tang et Nas pour représenter au mieux New-York à Paris.

Le Wu-Tang Clan et Nas sont prêts à prendre d’assaut Paris avec leur tournée « N.Y. State of Mind Tour 2023 » !

Pour rappel, la dernière fois que le Wu-Tang était à Paris, ça a donné ça.

Concert à L’Accor Arena le 17/05/2019

Les légendes de Staten Island

© Chi Modu

C’est probablement le plus grand groupe de rap de l’histoire. Depuis leurs débuts dans les années 90, le Wu-Tang Clan a marqué le hip-hop. Ils ont influencé plusieurs générations de rappeurs avec leurs classiques tels que « C.R.E.A.M.« , « Protect Ya Neck« , « Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing ta F’ Wit« , etc.

Nasty Nas from Brooklyn

© Chi Modu

Le légendaire Nas, quant à lui, est l’un des rappeurs ayant la plus grande longévité. Avec son premier album « Illmatic« , il a immédiatement marqué les esprits et est devenu l’un des rappeurs les plus respectés. Il est maître dans l’art du storytelling. La preuve en est avec le morceau « I Gave you Power« .

Nas qui interprète « Got Ur Self A… » lors du « N.Y. State of Mind Tour 2022 ».

Concert à Camden (New-Jersey) le 08/09/2022

RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 7 JUIN 2023 À L’ACCOR ARENA DE PARIS !

Ne manquez pas la prévente Live Nation le jeudi 2 mars à 9h.

La mise en vente générale est elle, prévue le vendredi 3 mars à 9h.

Ah et d’ailleurs, ODB sur scène pendant le « N.Y. State of Mind Tour 2022 », ça donne ça !