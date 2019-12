Le Wu Tang Clan va ouvrir son parc d’attraction!

Des montagnes russes ODB?

Après une série tv, un parc d’attractions du Wu-Tang clan à Séoul, en Corée, est en préparation, selon le vice-président de la direction du Wu-Tang, Jimmy Kang. L’accord est apparemment en cours de négociation et pas encore de date d’ouverture concrète.

La musique n’était pas ce qui avait motivé auparavant Jimmy Kang, mais il s’est retrouvé à côtoyer des artistes et à acquérir une réputation pour son éthique de travail et ses qualités relationnelles.

Les neuf membres du groupe ont chacun leur propre carrière solo, mais lorsque le clan se réunit, «c’est à ce moment que j’interviens».

En tant que vice-président de Wu-Tang Management, Kang supervise les enregistrements et la distribution de Wu-Tang Radio, de la Wu-Tang DJ Coalition et de Protect Ya Neck. Et négocie donc un Parc à thème à Seoul en Corée du Sud dont il est originaire.

Après de la sappe, de la musique, série tv, comics, le wu tang clan repousse ses limites avec un parc d’attraction mais pour ça il faudra aller en Asie! “Wu Tang is for the children” (ODB Voice).

