Lebza Khey et Cupidon : Portrait du duo Montréalais

Lebza Khey et Cupidon ont sorti leur nouveau clip intitulé Métal. Il est disponible depuis aujourd’hui, Mercredi 10 Novembre, en France.

Un duo dans une scène en plein essor

Lebza Khey et Cupidon évoluent dans la scène francophone du Canada. Celle-ci ne cesse de briller au-delà de ses frontières. Une touche particulière réside chez ces artistes, qui doivent faire face à des défis importants. S’imposer au sein de leur pays, avec l’hostilité des médias, personnalités politiques… Mais le principal défi est de s’exporter, pour toucher d’autres régions du monde.

Le duo Montréalais fait partie des fers de lance de cette scène actuelle. Aux cotés d’artistes talentueux tels que Enima, White-B ou encore Rowjay, les deux artistes mettent un point d’honneur à faire émerger leur art à travers l’Atlantique. C’est à l’occasion de la sortie de leur nouveau clip qu’on dresse un portrait concis et efficace de ce duo.

Artistes, mais aussi producteurs et investisseurs

Les deux artistes cumulent des millions de vues sur Youtube et sont suivis sur les réseaux sociaux. Cupidon est originaire du sud-ouest de Montréal, Lebza Khey est du Nord. Ils forment un bon duo et se complètent, et leur nouveau clip le montre. Au-delà de simples artistes, les deux hommes ont su être en avance sur leur génération en investissant dans des business extra musicaux.

A l’heure où les artistes montréalais cherchent à se structurer, Le duo dont on vous parle ont leur propre label, et ont même lancé du merchandising. Leur nouveau clip Métal est disponible depuis le 9 Novembre, 18H (Heure de Montréal). Il est donc visionnable depuis le 10 Novembre à minuit en France ! Il est réalisé par Danny Pen, le titre est mixé et masterisé par @S3G.Records et ça sort sur le label Seiha Studios.

