Les influences de Star Wars dans le rap

En 1977 sortait le premier volet d’une saga qui deviendra culte : Star Wars. Créée par George Lucas la saga a bercé plusieurs générations et s’est ancrée dans le paysage culturel. De nombreux rappeurs se sont inspirés de l’univers de George Lucas, et il est impossible de compter le nombre de fois où Star Wars a été pris comme référence ! A l’occasion du “Star Wars Day”, retour sur les l’influences de la saga dans le rap.

Star Wars, incontournable de la pop culture

Star Wars est rapidement devenu une saga culte et a eu un énorme impact sur le pop culture. L’univers riche et l’importante galerie de personnages ont largement contribué au succès de la saga. Les aventures de Luke Skywalker, Chewbaca, Yoda, Han Solo, Dark Vador ou encore Palpatine ont nourri l’imaginaire de beaucoup d’artistes. Ces personnages charismatiques ont inspiré de nombreuses punchlines, qu’ils soient membres de la résistance ou au contraire qu’ils aient embrassé le côté obscur de la force.

L’univers de George Lucas a servi de base de références à plusieurs générations de rappeurs, élevés en pleine guerre des étoiles. Tout comme les films de Kung-fu, Star Wars a inspiré aux Etats-Unis, Notorious B.I.G., Outkast, LL Cool J ou encore Wu-Tang. Ces rappeurs ont ensuite multiplié les clins d’oeil et les références à la saga dans leurs rimes. Outre-Atlantique on retrouve le même engouement pour l’univers intergalactique. IAM, Booba ou encore Médine vont mettre à l’honneur la célèbre saga dans leurs morceaux.

Star Wars référence star des rappeurs US

A tribe Called Quest sur “Wild Hot”, Biggie avec “Rap Phenomenon”, Nas et son titre “Star Wars”,… Les rappeurs sont tous fans de Star Wars ! Si les membres du Wu-Tang Clan sont habitués à faire des clins d’oeil réguliers à la saga (“Hellz Wind Staff”,”NYC Crack”), c’est Eminem qui collectionne le plus grand nombre de références. Sur “Rhyme or Reason”, Slim Shady rend hommage au producteur Rick Rubin qu’il compare à Maître Yoda “Yoda of rap”. Le rappeur fait également plusieurs parallèle entre sa carrière avec l’univers de la saga.

En plus des textes, certains artistes ont utilisé les éléments emblématiques de l’univers de George Lucas dans leurs clips. Le duo Outkast a tenté l’expérience dans la vidéo de “The Way You Move” en feat. avec Sleepy Brown. On peut voir Big Boi organiser une bataille au sabre laser ! On ne sait pas si la célèbre arme des jedi a contribué au succès du titre mais il se classera n°1 au US Billboard Hot 100 !

En plus de prendre l’univers de Star Wars comme inspiration, quel rappeur n’a jamais rêvé de jouer dans la célèbre saga ? Method man était pressenti pour interpréter le rôle de Boda Fett dans l’épisode II, mais c’est un autre rappeur qui va réaliser le rêve de tout grand fan ! Donald Glover aka Childish Gambino a eu la chance de jouer le rôle de Lando dans le film Han Solo et passer aux commandes du Falcon Millennium. Donald est aussi un grand fan, la preuve avec les références à C3PO et à la saga sur son titre “I. Pink Toes”.

La guerre des étoiles, influences outre-atlantique

En France, quand on parle de Star Wars dans le rap, c’est “L’Empire Du Côté Obscur” de IAM qui vient directement à l’esprit. Sur ce morceau Shurik’n et Akhenaton multiplient les références aux Jedi et au côté obscur de la force. Akhenaton grand fan de la saga a confié en 2015 à France Info “Je me souviens quand j’étais petit, avoir pris une claque au cinéma en découvrant la Guerre de étoiles […] Ça nous a influencé évidemment, et nous avons mis dans nos premiers morceaux des références à la saga.”

D’autres rappeurs français se sont prêtés au jeu et ont multiplié les références à Star Wars dans leurs textes. Sur le titre “Certifié Classique”, Nessbeal qualifie Youssoupha de “Jeune Padawan”. Sur “Moi Vs. Moi”, Ol’Kainry et Médine évoquent le côté obscur de leurs personnalités. Tandis que Booba rend hommage à Yoda sur “Maître Yoda”, et joue au sabre laser dans le clip “Jour de Paye”.

Les rappeurs de la nouvelle scène se sont aussi très bien appropriés l’univers de la saga. Nekfeu et Alpha Wann ont samplé la BO du film pour créer l’instru du titre “Le Retour Du Vrai Bail”. Sur “R2D2” Lomepal a dédié un titre au robot iconique du film. Sur le morceau “Apollo”, Roméo Elvis s’est rêvé aux commandes du Millennium Falcon. Plus récemment, S. Pri Noir est passé du côté obscur de la force avec “Skywalker”.

Avec une dizaine de films en préparation, l’univers de la saga n’a pas fini de nous surprendre ! Une chose est sûre, Star Wars continuera d’inspirer de belles générations de rappeurs.