Les projets avortés du rap game : T.I. – King Uncaged

Retour sur ces albums qui auraient dû voir le jour et qui finalement ne sont jamais sortis. Saut dans le passé, arrêt en 2010 avec la sortie avortée de King Uncaged de T.I.

Paper Trail sous haute surveillance

Le 30 Septembre 2008, sort le sixième album de T.I., Paper Trail. Cet album est enregistré depuis chez lui car Clifford « T.I. » Harris est assigné en résidence surveillée. Il s’est fait arrêter quelques mois auparavant par la police pour détention d’armes illégales. Malgré tout, l’album est un succès planétaire grâce au titre Live Your Life avec Rihanna et Swagga Like Us avec Jay-Z, Kanye West & Lil Wayne.



Lire cette vidéo sur YouTube T.I. – I’m Back

Prison Break

Le 27 Mars 2009, il rentre finalement en prison pour purger sa peine d’un an et un jour. Quelques jours avant sa libération il sort son nouveau single I’m Back et annonce son nouvel album King Uncaged pour la fin de l’été 2010. Tout est orchestré pour faire monter le buzz petit à petit. Un nouvel extrait sort, Yeak Ya Know, qui est la bande son du film Takers dans lequel il tient un rôle. Puis, T.I. sort le hit Got Your Back avec la chanteuse Keri Hilson, produit par Jim Jonsin. Enfin, on est à quelques semaines de la sortie l’album, et le rappeur d’Atlanta propose le quatrième single Ya Hear Me. L’album s’annonce encore plus fort que King en 2006 ou Paper Trail.



Lire cette vidéo sur YouTube T.I. – Yeah Ya Know

Adieu King Uncaged, Bonjour No Mercy

Finalement, le 1er Septembre 2010, T.I. se fait arrêter avec sa femme pour violation de liberté conditionnelle et possession de drogue. Alors en pleine promotion pour King Uncaged, l’album est reporté à une date ultérieure. C’est finalement dans le courant du mois d’Octobre de la même année que sort un nouveau single Get Back Up avec Chris Brown (empêtré lui aussi avec la justice américaine pour avoir frappé son ex-copine Rihanna quelques mois auparavant). King Uncaged est jeté à la poubelle, T.I. enregistre à la va-vite un nouvel album No Mercy, qui finalement n’aura pas eu l’impact espéré.



Lire cette vidéo sur YouTube T.I. – Got Your Back (Feat. Keri Hilson)

Échec cuisant

Atlantic Records avait offert à T.I. un budget conséquent pour King Uncaged. Budget qui, au final, n’a servi à rien puisque le projet a été revu de A à Z. DJ Toomp, ami et collaborateur de longue de date de T.I.P. n’apparait finalement que sur un seul morceau. Si on y ressort quelques grosses tracks comme Big Pictures ou Everything On Me, l’album reste un échec. No Mercy ne se vendra qu’à 159 000 copies pour sa première semaine de vente. A contrario, Paper Trail s’était vendu à 570 000 unités pour sa première semaine d’exploitation.

L’album suivant, sorti en 2012, peinera à faire mieux, non pas à cause de problèmes judiciaires ou manque de promo. L’apparition de nouveaux talents dans la région d’Atlanta tel que Future, pour ne citer que lui, feront que T.I. devra laisser sa couronner de King of the South à la nouvelle génération.