Meddafore présente le morceau “All Out Together” avec le système de sonorisation Pad Thai basé sur Bangkok.

Someplace Called Brooklyn / Soulspazm annonce la sortie de “All Out Together”. C’est le premier single de Meddafore, la légende de la mixtape de Philadelphie, alias Mr. Let Em Know.

“All Out Together” est une déclaration de solidarité à travers le prisme de la culture hip-hop. D’autant que Meddafore la considère ainsi comme la mieux adaptée. En cette période de pandémie mondiale et de troubles politiques. Associant ses jeux de mots intelligents et son interprétation sarcastique au Pad Thai Soundsystem (Peagreen Voxwagun & Brooklyn Shanti), basé à Bangkok. La chanson délivre un message d’unité qui rapproche les sentiments de Meddafore. Sa vision à l’égard des États-Unis et les points de vue des sous-continents asiatiques.

Meddafore

Avec un changement définitif dans une ère où nous avons fait l’expérience des messages de communication d’une administration américaine qui a qualifié COVID-19 de “virus de la Chine” ou de “grippe kung”. Elle a séparé les enfants de leurs parents aux frontières américaines et qui a vanté une “interdiction des musulmans”

Meddafore et Pad Thai Soundsystem tracent une ligne dans le sable en déclarant qu’il est temps pour nous d’aller “tous ensemble” dans un effort pour créer l’unité. Dans cette optique, le verset de Peagreen compare cette unité à l’héritage de Dre, Snoop et Eminem. Le verset de Shanti met l’accent sur l’unité à travers les religions et les cultures du sous-continent indien. D’ailleurs Le Shanti de Brooklyn (the1shanti) a également créé la production accrocheuse et mélodique.

“All Out Together” est un message d’optimisme affirmant que “c’est le moment de se connecter et de s’adapter”. C’est un pour tous, tous pour un.

Le premier EP de Meddafore doit sortir à l’été 2021 sur le label Someplace Called Brooklyn / Soulspazm. Sonorité issu de Bangkok pour le natif de Philadelphie.