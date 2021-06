Nassím est un artiste franco-marocain R&B originaire de Montpellier.

Inspiré par l’élégance de Marvin Gaye, le grain de voix de Chet Baker et le

groove des Neptunes, Nassím pose sa voix sur des productions solaires et

nous parle d’amour et de dolce vita.

Ses premiers projets (Lila, Sabah) sous le nom d’Elinass, et des featurings

aux côtés d’Ateyaba, Nov, Wit, Faktiss, Skreally Boy ont fait de lui un des

artistes majeurs de la scène R&B française actuelle.

Au côté de son acolyte-compositeur Benjamin Boukris, il sort plus de 10

singles en 2019 : Aziza, Quickie, Same Shit, Osso Bucco, Tokyo Karaoke,

Gogo, Platine, Santa Barbara, Mauvais Garçon et une mixtape de freestyle

de 59 secondes « 00:59 » en 2020.



Lire cette vidéo sur YouTube Nymphomaniac

Avec « Habibi Hotline » il revient avec EP ambitieux, reflétant la variété de

ses influences R&B, funk, bossa, orientale à mi-chemin entre son identité

marocaine et afro-américaine.

“Nymphomaniac” le premier single de son EP

Il dévoile « Nymphomaniac », le premier single de son EP « Habibi Hotline » (sortie le 11 juin 2021).

Dans une veine funk et dansante, Nassím raconte avec dérision et légèreté ses aventures érotiques et luxueuses, entre flow syncopés et falsetto.

Le mixage confié à l’orfèvre Paul Boutin (reconnu pour son travail avec Babyface, Toni Braxton, récompensé par un Grammy Award) et le mastering à Herb Powers (10x Grammy Winning notamment à l’oeuvre sur les classiques R&B « Justified » de Justin Timberlake ou « Confessions » de Usher) donne au titre toute l’authenticité du son R&B afro-américain.

Le clip, tourné à Casablanca et réalisé par Maximilien Terzi et Kilian Boucheret (S. Pri Noir, Still Fresh …) renforce l’esthétique 70s et orientale du titre. On regrettera simplement de ne pas voir la fille dont parle nassím dans son clip. Mais le clip est fun et on a désormais hâte d’écouter l’EP qui arrive le 11 juin 2021 distribué par le label Jeunes à Jamais.

Un titre groovy, rempli de bonnes vibes à l’approche de l’été.