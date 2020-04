NBA et New Era lance une collaboration

Réécrivez la légende avec le pack NBA Tribal de New Era, au design vif et audacieux.

New Era nous prépare aux beaux jours avec une nouvelle collection en collaboration avec la NBA. Cette collection se compose d’un trio de t-shirts aux imprimés animaux à couleurs vives. Les trois modèles, inspirés de motifs tribaux, donnent vie à trois équipes emblématiques de la NBA : les Chicago Bulls, les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers. Les t-shirts sont entièrement imprimés aux couleurs de chaque équipe avec le logo en noir et blanc.

Pour compléter ce look, New Era revisite son grand classique : la casquette 9FORTY. Parfait clin d’œil à la collection de vêtements, le motif tribal vient orner avec subtilité le logo des équipes. Cette casquette à profil bas et visière courbe est parfaite pour cet été ! Avec sa patte réglable à l’arrière, ce modèle convient à tous et assure votre confort sur le terrain comme ailleurs. La collection comprend également des sweats à capuche zippés, des basiques à avoir absolument dans son armoire !