Nebbiu artiste rappeur et chanteur sort son nouveau projet ” Sobre” et lance son clip “Me trouver”.

Il est originaire de Strasbourg et est actif depuis l’age de 15 ans. Aujourd’hui 22 ans il lance un premier EP le soleil d’art qui réalise plus de 300 000 streams en 2019. Le strasbourgeois sort enfin le premier clip “Me trouver” annonciateur de son prochain projet intitulé “SOBRE”. C’est un EP très engagé sur le climat et l’écologie.

Ses voyages au Canada ou encore en Norvège lui ont permit d’avoir une vision plus globale de la musique. En effet le natif de Strasbourg est ingénieur du son, une corde à son arc d’artiste.