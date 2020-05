New Balance dévoile ses nouveaux modèles : Le pack 327.

Le pack 327, la New Balance la plus 70's pour un look vintage au max

Pendant le confinement, les idées fusent, et c’est le cas de New Balance : la fameuse marque de sneakers américaine, lance son nouveau pack : NB 327.

Modèles masculin et féminin seront dispo à l’achat à partir du 9 mai 2020, dans un esprit ultra vintage année 70’s, la grande tendance mode du moment.

New Balance est dans l’air du temps tout en n’oubliant pas les bases, d’autant plus que la première gamme 320 (on va dire que la gamme 320 c’est la daronne de la 327, t’as capté ?) est née à Boston durant les années 70.

Véritable sneakers de sportif mais également devenue un incontournable fashion, la NB 327 en fera craquer plus d’un et plus d’une !

Essentiellement composées en matières suède et nylon, et aux couleurs esprit hippie, les NB327 vous emmène direction Coachella à moindre coût et surtout sans risquer de choper le Covid19, plutôt un bon investissement !

Sarah Z.