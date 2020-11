Nike Air Max 1 Powerwall Lemonade – infos release

La Nike Air Max 1 Lemonade fit sa première apparition en 2005. En effet, elle faisait partie de la collection Powerwall qui présentait 56 déclinaisons de la Air Max pour fêter le 25ème anniversaire de la ligne.

Pour rappel, la collection Powerwall se compose de 7 séries de 8 modèles de Nike Air Max. Allant de la AM1 à la 360 en passant par la 97, cette collection est un hommage à la technologie innovante de la fameuse bulle d’air. D’autre part, la Lemonade est l’une de paire de la série “Extraodinary Green” dont les coloris vont d’un vert jaune pâle au vert profond.

Trois saveurs de Lemonade forment le pack Powerwall 2020

Par ailleurs, la Lemonade n’a pas été rééditée depuis 15 ans. De plus, cette paire est sûrement l’une des Nike Air Max 1 les plus originales et l’une des plus prisées. Or, cette année nous avons la chance d’avoir un pack Powerwall composée de 3 paires. Elles évoquent des saveurs différentes de limonade.

Nike Air Max 1 Pine Green “Limeade” sortie le 19 septembre 2020

La Pine Green a été la première Air Max 1 du pack à être dévoilée. La paire présente un upper en cuir, mesh et suède de couleur vert citron et une midsole blanche. Des petits logos “Air” viennent agrémenter le dessus de la paire.

Nike Air Max 1 Pink “Strawberry Lemonade” sortie le 12 novembre 2020

La “Strawberry” faisait également partie de la collection Powerwall originale. Tout comme sa grande soeur, cette Air Max 1 arbore un upper rose pâle rappelant la limonade à la fraise. Un colorway résolument plein de fraicheur pour la rocker l’été prochain.

Nike Air Max 1 “Lemonade” sortie prévue début décembre

Enfin, la “Lemonade” viendra clôturer ce pack Powerwall avec son coloris rappelant celui de l’originale de 2005. En effet, nous retrouvons ce upper jaune citron pastel avec un Swoosh en patent leather. Des touches de suède et de mesh et des lacets vert citron viennent compléter l’originalité de cette Air Max 1.

Longtemps attendue depuis que les premiers visuels du pack ont fuité sur la toile, la Lemonade devrait faire son grand retour la semaine prochaine. La paire sera disponible sur SNKRS via un tirage au sort et chez les détaillants habituels au prix de 140€.