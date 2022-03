Nike Dunk Low Jackie Robinson 75ème anniversaire

Nike célèbre le 75 ème anniversaire de Jackie Robinson avec la « Dunk Low »

Le 15 avril 1947, Jackie Robinson est devenu le premier joueur de baseball afro-américain à jouer en MLB. Bien qu’il ait été insulté par les fans, les adversaires et même sa propre équipe, Robinson a eu un succès immédiat sur le terrain et a été élu recrue de l’année. Deux ans plus tard, il a été élu MVP de la ligue et a continué à bâtir sur son héritage, menant les Dodgers à six titres de ligue et de la Série mondiale avec une moyenne au bâton en carrière de 0,311.

Lancée à l’occasion du 75e anniversaire des débuts de Robinson, la nouvelle paire « Jackie Robinson » présente des éléments commémoratifs spéciaux. Notamment une superposition bleue des Dodgers et une semelle intérieure avec la citation : « Je m’en fous si tu m’aimes. Je te demande simplement de me respecter. en tant que personne. »

Le numéro 42 de Robinson est imprimé sur le talon latéra. Un logo indiquant « 75 Years Breaking Barriers » se trouve sur la languette. Les motifs Swoosh sont représentés en feutre le long des latéraux et en broderie sur la toebox. Ainsi les lacets arrivent dans des motifs de surpiqûres de baseball. En dessous, une semelle intermédiaire blanche et une semelle extérieure en caoutchouc noir complètent le design