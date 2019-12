Noel is coming et thanks God! Les impôts ont été prélevé à la source, ça nous laisse un petit budget de cadeaux de fin d’année pour faire plaisir; à la familia, aux homies, aux chéri(e)s coco, et rien de mieux que de vous balancer une liste d’idées cadeaux classée selon le budget de chacun afin d’éviter de payer des agios à la BNP les amis (oui, je suis concernée, raison pour laquelle je fais de la prévention).

PART I : Petit budget ne signifie pas cadeau bullshit !!

Une montre pour elle ou pour lui : Un intemporel, la Casio Vintage, entre sport et class, elle se porte en toute occasion ! Good news : même les derniers modèles ne dépassent pas les 100€ !

Pour elle : Une commande sur PrettyLittleThing et ta meuf ne te demandera plus jamais de descendre les poubelles, c’est une certitude, je t’ai donné la clef de la tranquillité, maintenant débrouilles toi ! Ps : Le site propose des réductions toute l’année !

Pour lui (et pour elle aussi) : Red Dead Redemption II est enfin dispo sur Pc depuis novembre, la belle sortie gaming de l’année !

PART II : Le budget entre la hess et “ça va je suis pas encore dans la rouge”

Pour vous deux : On peut partir sur du simple et efficace : Une paire de Nike, Adidas, Fila, Puma, New Balance , Ellesse , PullIn ou même un ensemble, un manteau etc… Il y en a pour tous les goûts et tous les prix !

En mode technologie : On vous propose de faire un tour sur le site BlackMarket , tous les goûts, tous les prix et surtout de bonnes affaires!!

Tu veux casser les burnes aux voisins avec du bon son : On te propose cette enceinte JBL vraiment top !

Si tu veux te réveiller en douceur le matin : La lampe LivingColors est dispo sur Amazon, la bonne nouvelle c’est qu’Amazon assure des livraisons rapides durant les fêtes également !

Pour les hipsters du pays : Santa Cruz, la marque des gens cool qui ne fument pas que des clopes, propose du petit, moyen et un peu plus gros budget !

Coquines du milieu : On se prend pour Riri et on demande du SavagexFenty ! Les mecs ça vous arrange aussi, on se sait.

PART III : Le big budget pour les gens inscrits à l’ISF, on vous voit

Premier cadeau high tech qui fait plaiz’ à tout le monde : Iphone 11 , n’oubliez pas qu’en faisant reprendre un ancien Iphone, vous avez une remise selon l’état du tel !

Fans d’Android, on a craqué sur le dernier P30 pro nacré style mermaid !

Dans le genre “Chéri(e) fais tes valises, on se casse en week-end”, on vous propose la bagagerie Eastpak , qui propose des modèles souples et résistants.

Pour le grand froid made in Courchevel (ou Paris sous -5° aussi) : Plusieurs marques sont à considérer, telles que : Chevignon, The NorthFace, Colmar, Napapijri

Afin de perdre les kilos du festin de Noel : Under Armour t’accompagnera dans ton inscription à la salle où tu te butera 3 mois sur 12.

Pour camoufler les kilos avant d’aller au sport avec tout en restant Glam : La gamme SKIMS by Kim K, on peut dire ce qu’on veut sur elle, la qualité est là !!

Si tu veux éviter d’entendre les imbéciles des lieux : Marshall fera le taf pour couvrir les mauvaises paroles avec ta dernière playlist.

Prendre le temps de regarder sa montre avec la gamme G-Shock de Casio: histoire de ne pas être en retard au repas de Noel et ne pas louper les 12 coups de minuit au Nouvel An !!

Bon, j’espère que cette liste vous aura aidé pour trouver un cadeau et que vous aurez tout ce que vous souhaitez !

Chez HypeSoul, on vous souhaite avant tout d’être en bonne santé et heureux, ça vaut tous les budgets, non ?

Joyeux Noel à toutes et à tous

Sarah Z.